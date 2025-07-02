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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«التصديري للصناعات الغذائية» يشارك في معرض «فانسي فود 2025» بنيويورك

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المشاركة المصرية الرسمية في معرض "Summer Fancy Food Show 2025"، الذي انطلقت فعالياته في مركز "جافيتس كونڤينشن سنتر" بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة آلاف الشركات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات.

وشهدت الدورة الحالية من المعرض مشاركة "جهينه للصناعات الغذائية" لأول مرة، في خطوة استراتيجية نحو التوسع الدولى ، وتعزيز وجود المنتجات المصرية عالية الجودة في الأسواق العالمية.

وتأتي المشاركة ضمن جهود المجلس التصديرى  المستمرة للترويج لمنتجاتها التصديرية، خاصة في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا، من خلال استعراض نماذج مبتكرة من منتجات الصناعات الغذائية المصرية ، وعلى رأسها المركزات ومنتجات البيوريه.

وأكد محمد حماد، رئيس قطاع الأسواق الخارجية  أن المعرض يمثل محطة محورية في مسيرة الشركة نحو التحول إلى كيان غذائي متكامل متعدد الأسواق، يعتمد على الابتكار والجودة لتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين العالميين. 

وأضاف: “مشاركتنا في فانسي فود تفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع كبار المصنعين والموزعين، وبناء شراكات تصديرية طويلة الأجل، وفهم التحولات في تفضيلات المستهلكين على مستوى العالم”.

ونعمل على تعزيز تنافسيتها عالميًا من خلال استثمارات مستمرة في سلاسل التصنيع عالية القيمة، وحلول التصدير المستدامة، ما يعكس التزامها بتقديم منتجات غذائية تعتمد على أعلى معايير الجودة وتواكب احتياجات الأسواق الدولية.

فعالياته في مركز الشركات العالمية في قطاع المعرض مشاركة جهينه التوسع الدولى وتعزيز وجود للترويج لمنتجاتها التصديرية

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