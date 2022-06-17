عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان الليبي : الحصار النفطي مرتبط بالإفراج عن الميزانية

باشاغا
باشاغا

قال رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا لرويترز إن حصار النفط المفروض على ليبيا سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها البرلمان الأسبوع الجاري.

وأدى باشاغا اليمين أمام برلمان شرقي البلاد في مارس ، لكن عبد الحميد الدبيبة ، الذي عين رئيسا للوزراء العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة ، رفض تحركه الذي أدى إلى مواجهة.

ومنذ أبريل، أغلقت جماعات في الشرق بالقوة العديد من منشآت النفط الليبية لمطالبة باشاغا بالاستيلاء على السلطة في العاصمة، مما أعاق الكثير من إنتاج النفط الليبي وفرض ضغوطًا جديدة على أسعار الطاقة العالمية. 

وقال باشاغا متحدثا من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد حيث يقيم بينما ترفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السيطرة ، إنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة.

وأضاف في حديث 'فور استلام حكومتنا الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق ما ذكرناه في الميزانية ، لن يمانع سكان الحقول والهلال النفطي في إعادة تصدير النفط'.

وتابع أن هناك الكثير من الغضب مما أسماه الإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة ، بما في ذلك الفساد والمدفوعات للجماعات المسلحة. وكان الدبيبة قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات مالية.

وقال باشاغا 'الإغلاق جزئي للمنشآت النفطية. جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس'.

ووافق البرلمان الليبي الأسبوع الجاري على ميزانية 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لباشاغا ، لكن مصرف ليبيا المركزي عمل حتى الآن مع حكومة طرابلس ولم يبد أي إشارة علنية على أنها ستسلم الأموال. اقرأ أكثر

وقال باشاغا إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صادق الكبير سيقدم الأموال.

واضاف 'هل أعتقد أن كبير سيمنع أو يرفض ميزانية تم تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين .. لا أعتقد ذلك.'

ولم يعلق باشاغا على ما قد يحدث إذا لم يمول كبير حكومته ، رغم أن المحللين حذروا من عودة الانقسام الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا.

 

ليبيا البنك المركزي الأمم المتحدة البرلمان الليبي رئيس الوزراء انتاج النفط عبد الحميد الدبيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات: مدارس الأجيال محطة فارقة في تطوير العملية التعليمية.. وتعلن استراتيجية جديدة لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي

تعويضا لقلة إمدادات الحبوب الأوكرانية.. أستراليا تتجه لإنتاج قياسي من القمح

تراجع كبير في أسعار الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى

الجروان: صادق المواساة لحكومة وشعب الإمارات في وفاة خليفة بن زايد

خالد بن زايد عن الرئيس الإماراتي: فقدنا أبا وأخا قاد مسيرة مظفرة ناجحة

رئيس الحزب الحاكم في بولندا يتهم روسيا بقتل شقيقه التوأم ورئيس البلاد السابق

ترشيحاتنا

تشكيل فاركو لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

دفعوا حياتهم ثمن رفض ترميم البناء.. القصة الكاملة لانهيار عقار في حي الوايلي

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يختبر ميزة جديدة للمحادثات الجماعية وسامسونج تطلق محفظة رقمية

عودة المثلوثي للتدريبات الجماعية لـ الزمالك استعدادا لـ مباراة الأهلي

لليوم السادس .. استمرار البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

رضا عبد العال.. تعرض للسحر في الزمالك وهدد باعتزال التحليل والتخلص من حياته

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ