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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحمي العظام والقلب والشرايين.. فوائد حب الرشاد

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،فوائد حب الرشاد .


فوائد حب الرشاد..

١- فوائد  للقولون يُساعد حبّ الرشاد على تنظيف الجهاز الهضمي؛ حيث يحتوي غلاف البذرة على صمغٍ يمتلك تأثيراً مُليناً، ممّا يخفف منالإمساك، ويُمكن تناول بذور حبّ الرشاد والعسل لتحسين حالة الاسهال الشديد الناتج عّن الاصابه بالأميبا،وقد وُجدَ أنّ استهلاك مسحوقحب الرشادمفيد لمغص الاطفال الرضع.


 

٢- فائدة حب الرشاد للعظام والمفاصل والظهر بشكلٍ عام يُعدُّ حبّ الرشاد مفيداً للعظام والمفاصل؛ حيثُ إنّه مفيد لتسّريع التئام كسورالعظام، وقد تبين أنّ حبّ الرشاد يساهم في تسريع شفاء كسور العظام ،كما لوحظ أنّ لحبّ الرشاد خصائص تقلل الالتهاب، ومُسكِّنة للألم؛بما ذلك ألم المفاصل، وتيبسها، وليونتها، وانتفاخها، ومن الصعوبة في الحركة لدى المصابين بالتهاب المفاصل التيبسى.


 

٣- حمايه ضد امراض القلب والشرايين التاجيه تحتوي بذور حبّ الرشاد على نسبة تتراوح بين 21 إلى 24% من الزيّت؛ الذي يُعدّ غنياًبمضادات الأكسدة، والفايتوستيرول وحمض الأوليك، وحمض ألفا-اللينولينيك الذي يُشكّل منه نسبة 30 إلى 34% من محتواه، كما أنَّمكونات الأحماض الدهنية في زيت حب الرشاد يرتفع بالأحماض الدهنية غير المشبعة؛ وخاصة حمض أوميغا 3 المفيد للصحة، وحمضالأوميغا 6 الذي يرتبط زيادة تناوله بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم.


 

أضرار حب الرشاد …

يُعدّ تناول حب الرشاد آمنا ولكن الافراط فيه يسبب تهيّج الأمعاء، أمّا بالنسبة لاستهلاكه من المرأة الحامل أو المُرضع فلا تتوفر معلوماتكافية حوله، وينبغي على مرضى البول السكرى وضغط الدم الحذر عند استعماله مع ادويه خفض سكر الدم  وخفض ضغط الدم ومع مدراتالبول حيث إنّ استهلاك كميات كبيرة من حبّ الرشاد يقلل من مستويات البوتاسيوم، كذلك مرضى قصور وكسل الغده الدرقيه .


 

 

فوائد حب الرشاد ألتهاب المفاصل لجهاز الهضمى تقلل الالتهاب كسور العظام مستوى الكوليسترول في الدم

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