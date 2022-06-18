تعرف على خطوات التسجيل العقاري بعد القرارات والتعديلات الأخيرة

تستقبل مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية المواطنين يوميا لتقديم طلبات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة على القانون، والتي تم العمل بها فعليا فى 7 مايو الماضي.
ووفقا للقرارات والتعديلات الأخيرة فإن خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري كالآتي:
– التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.
– تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.
– خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:
* قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة.
* عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
– إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه.
– فى حالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته.
– جريدة الأهرام “الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان”.
– جريدة الأخبار “القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية”.
– جريدة الجمهورية “الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد”.
– يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر.
– تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال.
– تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.
– عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.