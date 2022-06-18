أستاذ أدب إيطالي: سعيدة بفوزي بجائزة ناجي نعمان الثقافية ودافع جديد لمواصلة الإنجازات

أكدت الأكاديمية المصرية الدكتورة وفاء عبد الرؤوف أستاذ الأدب الإيطالي بـ جامعة حلوان، أن جائزة مؤسسة "ناجي نعمان" الثقافية تمنح لأصحاب الأعمال الأدبية والفكرية التي تعمل على إحياء القيم الإنسانية وتطويرها، مشيرة إلى أن سعادتها كبيرة ولا توصف لفوزها بالجائزة لعام ٢٠٢٢ في دورتها العشرين.



وذكرت الدكتورة وفاء عبد الرؤوف - في حديث للقسم الثقافي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - :" سعيدة لفوزي بجائزة مؤسسة ناجي نعمان الثقافية لعام ٢٠٢٢ في دورتها العشرين، والجائزة هي جائزة التكريم عن الأعمال الكاملة، وفخري بهذه الجائزة النزيهة يعود أيضا إلى أنني لم أتقدم إليها أصلا وإنما تم ترشيحي من قبل البعض".



وأضافت الأكاديمية الدكتورة وفاء رؤوف، أن هذا التكريم عن الأعمال الكاملة يمثل لي أمرين في الحقيقة، الأمر الأول يتمثل في أن يفخر الإنسان بما يفعل، والأمر الثاني يتعلق بمواصلة العمل والإنجاز.



وأوضحت أن الأعمال الكاملة تضم مؤلفات بالإيطالية والعربية، والعديد من الأعمال الأدبية والفكرية المترجمة من وإلى العربية، ونشاط واسع في كتابة المقالات باللغتين؛ مشيرة إلى أن من رشحها للجائزة الناقد الايطالي دومينيكو بيزانا، وهو فائز بالجائزة في احدى نسخها السابقة.



وقالت:" سعادتي كبيرة بالمغزى الذي تحمله الجائزة فهي تُمنح لأصحاب الأعمال الأدبية والفكرية التي تعمل على إحياء القيم الإنسانية وتطويرها، وتمنحها مؤسسة لها باع طويل في الترويج الثقافي المجاني. الجائزة تعني عضوية دار نعمان للثقافة الفخرية، وهو لقب يسمح لصاحبه بدخول لجنة تحكيم الجائزة وبنشر مخطوطاته وتوزيعها على نطاق دولي".



وفيما يتعلق بالترجمة في العالم العربي، أكدت عبد الرؤوف أن حركة الترجمة في العالم العربي تحتاج إلى "تدعيم مستمر"، واهتمام مؤسسي واع ليس باعتبارها ترفا أو إحدى الكماليات العصرية بل بوصفها ركيزة أساسية في خلق رؤية ثقافية وحضارية شاملة، ودعامة من دعامات التطور والتقدم.



وتمنح جائزة مؤسسة "ناجي نعمان" الثقافية لأصحاب الأعمال الأدبية والفكرية تكريما وتقديرا للأعمال الكاملة للمترجمة القديرة، والأكاديمية المرموقة الدكتورة وفاء عبد الرؤوف، أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان.



وتعد وفاء عبد الرؤوف ، من أبرز مترجمي الأدب الإيطالي، ولها نحو عشرين كتابا مترجما من الإيطالية إلى العربية، ومن العربية إلى الإيطالية، من بينها ترجمة رواية "أنطونيو الجميل" لفيتاليانو برانكاتي الطبعة الأولى "شرقيات 2012" والطبعة الثانية "منشورات المتوسط، ميلانو "، وكتاب "الكتب الممنوعة" من منشورات كلمة لماريو أنفليزي وهو أستاذ جامعي إيطالي يدرس في جامعتي ميلانو والبندقية.

يذكر أن الدكتورة وفاء عبد الرؤوف قد حصلت من قبل على وسام نجمة إيطاليا برتبة "فارس"، هذا الوسام الذي يمنحه رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا لمن يقومون بدور مؤثر في نشر اللغة والثقافة الإيطالية في العالم.