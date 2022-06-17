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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتنمية المواهب الناشئة.. دورات للدارسات الحرة في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

تعليم فنون الرسم
تعليم فنون الرسم المعماري

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إقامة دورة تنمية المواهب، تحت 20 عاما، وهي دورة تقام في تعليم فنون العمارة.

بدأت فعاليات الدورة التدريبية، من اليوم الجمعة 17 يونيو، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عمرو سامي أن دورة العمارة هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في تعليم المنظور وأساسيات العمارة، وأساسيات الرسم المعماري، والتكوين، واختيار اللقطة، ومستوى النظر، والشكل الخارجي للمباني، والنسبة والتناسب.

فنون جميلة جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية لتعليم الرسم تحت 20 عامًا

وصرح عميد الكلية الدكتور عمرو سامي، لـ صدى البلد، بأن هذه الدورات التدريبية تبلغ مدتها أسبوعا واحدا فقط، بموجب محاضرتين، ووقت المحاضرة 6 ساعات بإجمالي 12 ساعة، علي يد نخبة من أساتذة الكلية، وأيام الدراسة: الجمعة والسبت، من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء.

وأشارت كلية الفنون الجميلة بحلوان إلى أنه على الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية (4 شارع محمد ثاقب - الزمالك) وإحضار التالي:

1/  صورة بطاقة ولي الأمر.

2/  صورة بطاقة المتقدم إن وجدت.

3/ صورة شخصية للمتقدم.

4/ جواز سفر للأجانب.

وأوضحت كلية الفنون الجميلة بحلوان أن رسوم الدورة التدريبية الف جنية يتم دفعها فى الكلية عن طريق كارت فيزا أو ميزة او كارت المرتب، ونوهت أنه لا يوجد دفع نقدي، وأن الحد الأدنى للسن المقدم 13 عاما والحد الأقصى 20 عاما.

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وعلى جانب اخر بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان  قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي  عميد الكلية، وذلك  بداية من 24-6-2022، وتم تحديد موعد امتحان القدرات يوم السبت المقبل الموافق 18-6-2022

أوضح الدكتور ممدوح مهدي  أن البرامج التي تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجي الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

كما أشار الدكتور إبراهيم لطفي أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين  العاملين في الخدمة لإكساب  هذه  الفئه  التأهيل اللازم  لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية  وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

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