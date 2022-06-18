ضبط طن قمح محلي محظور بيعه فى الاقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط اكثر من طن قمح محلي محظور الاتجار فيه لدى محلات أعلاف وعطارة غير مرخصة

وتعلن عن استمرار ملاحقة المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله او الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.



حيث تم تسيير حملات صباحية ومسائية لملاحقة المتاجرين بالقمح مما أسفر عن ضبط 360 كيلو جرام قمح لدى احدى محلات الاعلاف بناحية حاجر الضبعية،

كما تم ضبط 590 كيلو جرام قمح لدى محل أعلاف غير مرخص اخر بناحية ارمنت الحيط وكذلك 120 كيلوجرام لدى محل "عطارة" غير مرخص بناحية القرنة،



وتم التحفظ على هذه الكميات وتسليمها لمواقع التخزين بالمحافظة على ذمة المحاضر القضائية المحررة ارقام 5453 جنح القرنة , 10578 جنح ارمنت ,5454 جنح القرنة.



كما تم تحرير المحضر رقم 5455 جنح القرنة , ضد م .ع . ب وذلك لاعاقته أفراد الحملة عند قيامهم بمصادرة كميات القمح الموجودة بمحل العطارة غير المرخص الخاص به بناحية المريس.

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