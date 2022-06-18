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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: تجديد إيفاد الشيخ صفوت الدرديري إلى ألمانيا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 18/ 6/ 2022م تجديد إيفاد الشيخ / صفوت عبد المجيد محمد الدرديري إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر للعمل بالمركز الإسلامي التابع لجمعية التقوى الإسلامية - ولاية جوتنجن - ألمانيا .

حصيلة صكوك الأضاحي

 

حققت مبيعات صكوك الأضاحي 40 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالي مبيعات أكثر من (18) ألف صك، وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة، حيث بلغت 2750 صك أضاحي الأوقاف بقيمة (6050000) جنيه. 
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صالأضاحي من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه) ، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه ، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.

طرق المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف

وللمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية : (01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.


أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية :
‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
‏أو من خلال خدمة فوري دهب : كود (92791 للحوم السودانية) و كود (92792 للحوم البلدية).
 

وزير الاوقاف تجديد إيفاد المركز الإسلامي جمعية التقوى الإسلامية المانيا صكوك الأضاحي

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