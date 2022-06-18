المشدد 10 سنوات لمتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادى المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، حكمها بالسجن المشدد 10سنوات، وغرامة مالية ١٠٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لفران متهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق ، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط " أحمد . م . م " ٢١ سنة فران ، مقيم دائرة المركز ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش" وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا علي ذمة القضية رقم ٥٧٠٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز الزقازيق و التي أصدرت حكمها المتقدم.