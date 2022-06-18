شقيق ياسمين عبد العزيز: أنا موجود لما تحتاجيني .. فيديو

وجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة لها أثناء حلوله ضيف أحد البرامج التلفزيونية.

قال وائل عبد العزيز: “خدت قرار مش هرد تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ومش محتجاني فتمام، وغلطت لما كتبت على السوشيال والمهم نعتذر، والاعتذار من شيم الرجال، وأنا بعد كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا”.

وتابع قائلاً: “ والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين الصح ومين الغلط، ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو إني متكلمش على السوشيال ميديا”.

يذكر أن تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشر بحث جوجل بسبب خلافها مع زوجها الفنان أحمد العوضي ، وتجدد أزمتها مع شقيقها وائل عبد العزيز وتعرضها لوعكة صحية جديدة .

وحرص عدد من نجوم الوسط الفنى والإعلامي على دعم ياسمين عبد العزيز.