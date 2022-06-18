عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق ياسمين عبد العزيز: أنا موجود لما تحتاجيني .. فيديو

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة لها أثناء حلوله ضيف أحد البرامج التلفزيونية.

قال وائل عبد العزيز: “خدت قرار مش هرد تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ومش محتجاني فتمام، وغلطت لما كتبت على السوشيال والمهم نعتذر، والاعتذار من شيم الرجال، وأنا بعد كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا”.

 

وتابع قائلاً: “ والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين الصح ومين الغلط، ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو إني متكلمش على السوشيال ميديا”.

 

يذكر أن تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشر بحث جوجل بسبب خلافها مع زوجها الفنان أحمد العوضي ، وتجدد أزمتها مع شقيقها وائل عبد العزيز وتعرضها لوعكة صحية جديدة .

وحرص عدد من نجوم الوسط الفنى والإعلامي على دعم ياسمين عبد العزيز.

وائل عبد العزيز الفنان وائل عبد العزيز ياسمين عبد العزيز ياسمين البرامج التلفزيونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

القصة الكاملة لإجبار طفل على خلع تيشرت الأهلي أثناء اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

صورة دبلة.. ريم البارودي تثير الجدل وتلمح لارتباطها

روبرت دي نيرو وال باتشينو بـ مهرجان تربييكا الدولي

لحظات رومانسية.. دوبلير وراء الفيديو الغرامي لتوم كروز وباريس هيلتون

معتذرِتش| سامح عبد العزيز: استبدلت ياسمين صبري في الشادر لعدم مناسبتها للدور

أيام من حياتي ضيعتها وصفحة قفلتها.. رسالة مجهولة من شيرين عبدالوهاب

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

أخبار الفن| حسن يوسف يوجه رسالة للشعراوي عبر صدى البلد.. وياسمين صبري تعتذر عن بطولة الشادر

بعد ملاحظة رعشة يديه.. توم هانكس يطمئن جمهوره

ترشيحاتنا

تقرير: ليفربول مهتم بضم أسينسيو من ريال مدريد

الأفريقي للتشييد: كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق لاستضافة كأس الأمم

أحمد موسى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

الدلتا للسكر: لا زيادة في الأسعار..وإنشاء مصنع يوفر 700 ألف طن سنويا

تصل إلى الإغلاق .. عقوبة تكرار مخالفات المخابز للمرة الثالثة

تاريخ العائلة | هؤلاء الأكثر عرضة لـ هشاشة العظام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

فيديو

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

مش عايزها تتقفل.. تصريحات مرتضى منصور خلال انطلاق قناة الزمالك بثوبها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ