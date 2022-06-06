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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شائعة أنفصالها عن العوضي.. أزمات ياسمين عبد العزيز فى 24 ساعة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر أسم ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الإجتماعي ، للعديد من الاسباب المتعلقة بحياتها الشخصية . 

البداية كانت مع نشر ياسمين عبد العزيز صورة من داخل المستشفى ، حيث خضعت الى عملية جديدة ، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي ، الا ان الامر تطور بعد بساعات قليلة للغاية ، وفى السطور التالية نكشف التفاصيل كاملة . 

وانفرد  صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن علم أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.

 هذه العملية هي الخامسة لـ ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ،عن طريق الطبيب المعالج لها بسويسرا .

خبر صدي البلد 

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي : 

فؤجي رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالغاء الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ، وهو ما أثار الستاولات حول وجود خلافات أو انفصالهما ، دون ان يخرج الثنائي باي تصريح أو توضيح الى الجمهور . 

إما الازمة الثانية التى حدث فى أقل من 60 دقيقة فقط ، فهو مهاجتمها الى شقيقها وائل عبد العزيز عبر إنستجرام ، وقد قام هو الأخر بالرد عليها ، قبل ان يقوموا الطرفان بحذف كل المنشورات فى دقائق معدودة . 

هجوم ياسمين عبد العزيز على شقيقها :

كانت البداية حين نشر ظهر اليوم شقيق ياسمين عبد العزيز  عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " ، صورة تجمعه بشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بعد تعرضها الى وعكة صحية . 

وعلق شقيق ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلاً : “ يا بنتي انتي ليكي احنا بعض ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله”.

منشور وائل عبد العزيز 

موجز السوشيال ميديا| ياسمين عبد العزيز لشقيقها: اتوكس ياللي بعت أختك بعربية.. والأخير يرد: حاولت أطلع من مشاكلك بأقل خساير

ياسمين عبد العزيز تحذف استوري الهجوم على شقيقها بعد نشره بدقائق

لم تمر دقائق وقامت ياسمين عبد العزيز بالرد علي تصريح أخيها وائل عبد العزيز الأخير ، وكتبت عبر خاصية الاستوري بموقع الانستجرام :"اتوكس انت ياللي بعت أخدتك واخدت عربية مرسيدس".

منشور ياسمين عبد العزيز 

وبدوره قام وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز بنشر منشور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك ، رداً على منشوره شيقته الاخير .

حيث قال وائل عبد العزيز : نا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من ٢٠ سنة وإحنا اللي بنشتريكي "  .

المنشور الثاني لـ وائل عبد العزيز 

وسرعان ما حذفت الفنانة ياسمين عبد العزيز “ استوري ” الهجوم على شقيقتها وائل عبد العزيز بعد دقائق من نشرها . 

 

 

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