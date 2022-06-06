أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

علقت النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لوعكة صحية وإجرائها لعملية جراحية في سويسرا.

و كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء أمس برفقة زوجها أحمد العوضي ، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة .

وينفرد صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، حيث علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.

وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .