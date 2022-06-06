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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

صدى البلد

علقت النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لوعكة صحية وإجرائها لعملية جراحية في سويسرا.

 و كتبت ياسمين عبد العزيز  عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

ياسمين عبد العزيز تصل مصر برفقة العوضي بعد جراحة خامسة في سويسرا

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

 

وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء أمس برفقة  زوجها أحمد العوضي ، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة .

وينفرد صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، حيث علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.

وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .

 

 

أزمة مرض ياسمين عبد العزيز إطلالة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضىى احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

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