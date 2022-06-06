موجز السوشيال ميديا| ياسمين عبد العزيز لشقيقها: اتوكس ياللي بعت أختك بعربية.. والأخير يرد: حاولت أطلع من مشاكلك بأقل خساير

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية.
ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية
شقيق ياسمين عبد العزيز ردا عليها : حاولت أطلع من مشاكلك بأقل خساير لكن إنتي مبتتعلميش
عمر ربيع: محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر و إثيوبيا بسبب الإصابة
متورط بترويج الليزر بالسنغال | فرج عامر: كله بالمستندات في الوقت المناسب
فرج عامر: اختيار الشوربجي اللعب باسم انجلترا إنذار بهجرة أبطال آخرين