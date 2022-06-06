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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا| ياسمين عبد العزيز لشقيقها: اتوكس ياللي بعت أختك بعربية.. والأخير يرد: حاولت أطلع من مشاكلك بأقل خساير

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

 

شقيق ياسمين عبد العزيز ردا عليها : حاولت أطلع من مشاكلك بأقل خساير لكن إنتي مبتتعلميش

 

 

عمر ربيع: محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر و إثيوبيا بسبب الإصابة

 

 

متورط بترويج الليزر بالسنغال | فرج عامر: كله بالمستندات في الوقت المناسب

 

 

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ياسمين عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز صدى البلد السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي محمد صلاح انجلترا

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