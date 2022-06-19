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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 5 متهمين فى «خلية المفرقعات» بالسادات .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثامنة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأحد، القضية 269 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً بـ«خلية المفرقعات» في مدينة السادات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وأمانة أشرف حسن ومحمد صبحي.

تشمل القضية خمسة متهمين من قاطني مدينة السادات، حازوا أسلحة وذخائر ومواد مفرقعة وما في حكمها، احتوت على مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات مخلوط بالبارود الأسود وخليط مادة نترات البوتاسيوم والفحم ومادة كلورات البوتاسيوم، وذلك قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالهم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إرهاب محاكم وادي النطرون خلية المفرقعات المفرقعات خلية مدينة السادات

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