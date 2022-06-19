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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الشهادات المعادلة راغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة.. موعد سداد المصروفات

صدى البلد

 


كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة للعام الدراسي المقبل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أعلن أنه قرر فتح باب القبول للشهادات المعادلة "العربية والأجنبية"؛ اعتباراً من امس السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أنه على الطالب تقديم صورة مباشرة للكلية التي يرغب فيها أو التقديم إلكترونيا إليها، بينما تقبل الجامعة الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من الحد الأدنى، كما أن الجامعة مسئولة عن سلامة وصحة بيانات أوراق الطلاب لحين مراجعة وزارة التعليم العالى لها.

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وأشار إلى أن على الطالب سداد جزء من مصروفاته عقب مراجعة الجامعة بياناته، وتسجل الجامعات الطلاب المقبولين على النظام المركزي للقبول؛ للحفاظ على حق الجامعة فى الطالب وحتى لا يسجل فى جامعة أخرى.

 

وأوضح أن التقدم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات فى حالة أن كانت جامعات لها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء مثل هذه الاختبارات، وبعض الكليات النوعية التى تتطلب مواصفات خاصة، مشيرا إلى أن الطالب في حالة إذا طلب تغيير وجهة تسجيله فإن الجامعة المسجل عليها تلغى تسجيله على النظام المركزى طبقا لرغبته.

 

بينما كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود.هاجر مدحت سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، حول حصاد أداء الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين خلال العام المالي 2021/ 2022.

وأشار التقرير لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذب الطلاب الوافدين من دول العالم وزيادة أعدادهم بالجامعات المصرية في ظل اطلاق الوزارة لمبادرة "ادرس في مصر" وإطلاق العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، لتكون وجهة السياحة التعليمية الأولي في الشرق الأوسط، ولتتماشي عملية تنسيق قبول الطلاب الوافدين مع رؤية مصر في التحول الرقمي لكافة خدمات الدولة مما ترتب علية ارتفاع عدد الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وأفاد التقرير بزيادة أعداد الطلاب الوافدين بشكل ملحوظ، خلال العام الجامعي 2021 / 2022 حيث وصل عدد الطلاب الوافدين المُتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى ليصل إلى 25701 طالب ونفذ منهم عدد 20487 طالبًا بنسبة تنفيذ تصل إلى 79.71% وكذلك ارتفع عدد الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا ليصل إلى 10138 طالبًا ونفذ منهم عدد 8386 طالب بنسبة تنفيذ تصل إلى 82.72% ويتزامن ذلك مع بدء التقديم المركزي لمرحلة الدراسات العليا من خلال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وما تم تقديمه من تيسيرات مختلفة لهؤلاء الطلاب.

ولفت التقرير إلى زيادة أعداد المنح الدراسية الموجهة لطلاب دول القارة الإفريقية بشكل عام لتصل إلى 2702 منحة دراسية.

ولفت التقرير إلى أن منصة "ادرس في مصر" تعمل من خلال محورين أساسيين وهما التقديم للطلاب الوافدين والتسويق لبرامج وكليات الجامعات المصرية وتوفير كافة المعلومات للطلاب الوافدين عن تلك الجامعات والبرامج ومواقع تلك الجامعات وكذلك الترويج للسياحة التعليمية بمحافظات تلك الجامعات.

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