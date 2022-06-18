بدء اختبارات القبول لـ تأهيل المعلمين في جامعة حلوان | مواكبة للتطور وسوق العمل بأحدث وسائل التعليم

رئيس جامعة حلوان : نقدم برامج تعمل على تنمية المهارات و مواكبة التطور

نائب رئيس جامعة حلوان : نهدف لتحقيق التنمية الذاتية

عميد كلية التكنولوجيا و التعليم بحلوان : نهدف لاكساب المعلمين مهارات مختلفة

دارس بجامعة حلوان : الجامعة توفر لنا برامج تواكب سوق العمل

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان فى اختبارات قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ان برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا و التعليم يعد من احد البرامج الهامة التى تقدمها الجامعة التى تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الجامعة تقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة والمهارات واحداث التنمية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.

وقد صرح الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا و التعليم جامعة حلوان حول البرنامج، أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لاكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

ونوه “لطفي” فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن برنامج تأهيل المعلمين يهدف إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لاكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

واشار الدكتور لطفي وشروط التقدم لـ برنامج تأهيل المعلمين هى كالآتي:

1- أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2- لايتم قيد الطالب بالكلية الا بعد تسديد كافه الرسوم والمصروفات .

3- مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

أما عن اوراق التقديم للبرنامج فقد شملت :



- اصل المؤهل + صورة .

- خطاب يفيد بأن الدارس علي رأس العمل حتي تاريخه .

- بيان حالة( اصل + صورة ) .

- شهادة الجيش ( اصل + صورة ) .

- شهادة ميلاد ( اصل + صورة ).

- ٦ صور شخصية .

وتعد هذه الدفعة هي الدفعة الخامسة المقرر قبولها في برنامج تأهيل المعلمين ، الجدير بالذكر انه تم الاعلان عن الامتحان بدء الدراسة والقبول بالدفعة الجديدة من برنامج تأهيل المعلمين من بداية ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٢ .

وأوضح الدارسون بالبرنامج بكلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان ان البرامج التي تقدمها الجامعة مثل برنامج تأهيل المعلمين تساعدهم علي اكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل و مواكبة للتطور التكنولوجي ، مشيرا الي أن الجامعة تقدم لهم كافة وسائل الدعم خلال العملية التعليمية لانتاج خريجين أكفاء.