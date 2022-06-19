عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يكشف عن أمراض خطيرة.. 3 فوائد للتبرع بـ الدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم

كل ثانيتين يحتاج شخص ما إلى الدم في كل يوم، يحتاج المرضى المصابون بأمراض الخلايا المنجلية أو السرطان إلى عمليات نقل الدم طوال فترة العلاج ، نظرًا لأن الدم لا يمكن تصنيعه، فإن هؤلاء المرضى يعتمدون على المُتبرعين بالدم في حياتهم.

 

txt

عادات تصيبك بضغط الدم المرتفع .. توقف عنها

txt

أسباب وتجارب مع حموضة الدم.. مدى خطورتها وكيفية العلاج

 

فوائد التبرع بالدم

1. يمكن أن يكشف التبرع بالدم عن مشاكل صحية محتملة
فإن التبرع بالدم يمكن أن يكون طريقة أخرى لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية، ستتلقى فحصًا جسديًا صغيرًا قبل سحب الدم ، حيث يقوم شخص ما بفحص نبضك وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والهيموجلوبين والمزيد، يمكن أن يلقي هذا الضوء أحيانًا على مشكلات لم تكن تعرفها حتى.

2.إذا كان مستوى الحديد في دمك منخفضًا جدًا ، فستخبرك العيادة ولن تسحب دمك، سيبلغونك أيضًا بأي مشاكل دم أخرى يلاحظونها أو إذا كان هناك أي شيء يبدو غير عادي، قد يكون الفحص الدوري لجودة الدم هو المفتاح لاكتشاف مشكلة صحية قبل أن تصبح مهددة للحياة.

3. التبرع بالدم يمكن أن يقلل من مخازن الحديد الضارة
وفقًا لباتينود ، يعاني واحد من كل مائتي شخص من حالة تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية ، ومعظمهم لا يعرفون ذلك، داء ترسب الأصبغة الدموية هو مرض يتسبب في زيادة الحديد ويصنف على أنه المرض الوراثي الأكثر شيوعًا بين القوقازيين .

المصدر rasmussen

الدم السرطان فوائد التبرع بالدم الهيموجلوبين الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة القمة

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأوتوبيس: ملابسها والبرفان أغروني

ترشيحاتنا

بلومبرج: احتياطيات النفط الأمريكية تتناقص بشكل ضخم

Métiers d'Art تعرض 4 ساعات بمصغرات من قطع أصلية في اللوفر.. صور

هتك عرض طفلة في حلوان.. شخص يواجه عقوبة الإعدام طبقا لقانون العقوبات

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

8 نصائح تحتاج إلى معرفتها لحماية الهواتف الذكية من حرارة الصيف

أدعية عيد الأضحى المبارك .. 12 كلمة لا ترد في يوم النحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

أنواع غريبة.. قصة عشق أحمد مكي للحيوانات والطيور في عيد ميلاده

أحلى وأجمل يوم في عمري.. 5 نجمات يحتفلن بتخرج أولادهن | شاهد

لإعادتهم من الموت.. شركة تجمد جثث الأثرياء مقابل ملايين الجنيهات

فيديو

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

لاعبو الأهلي والزمالك السابقون : نتمنى التحلي بالروح الرياضية

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ