يكشف عن أمراض خطيرة.. 3 فوائد للتبرع بـ الدم

كل ثانيتين يحتاج شخص ما إلى الدم في كل يوم، يحتاج المرضى المصابون بأمراض الخلايا المنجلية أو السرطان إلى عمليات نقل الدم طوال فترة العلاج ، نظرًا لأن الدم لا يمكن تصنيعه، فإن هؤلاء المرضى يعتمدون على المُتبرعين بالدم في حياتهم.

فوائد التبرع بالدم

1. يمكن أن يكشف التبرع بالدم عن مشاكل صحية محتملة

فإن التبرع بالدم يمكن أن يكون طريقة أخرى لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية، ستتلقى فحصًا جسديًا صغيرًا قبل سحب الدم ، حيث يقوم شخص ما بفحص نبضك وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والهيموجلوبين والمزيد، يمكن أن يلقي هذا الضوء أحيانًا على مشكلات لم تكن تعرفها حتى.

2.إذا كان مستوى الحديد في دمك منخفضًا جدًا ، فستخبرك العيادة ولن تسحب دمك، سيبلغونك أيضًا بأي مشاكل دم أخرى يلاحظونها أو إذا كان هناك أي شيء يبدو غير عادي، قد يكون الفحص الدوري لجودة الدم هو المفتاح لاكتشاف مشكلة صحية قبل أن تصبح مهددة للحياة.

3. التبرع بالدم يمكن أن يقلل من مخازن الحديد الضارة

وفقًا لباتينود ، يعاني واحد من كل مائتي شخص من حالة تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية ، ومعظمهم لا يعرفون ذلك، داء ترسب الأصبغة الدموية هو مرض يتسبب في زيادة الحديد ويصنف على أنه المرض الوراثي الأكثر شيوعًا بين القوقازيين .

المصدر rasmussen