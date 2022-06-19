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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات تصيبك بضغط الدم المرتفع .. توقف عنها

ضغط الدم
ضغط الدم

إذا كان دمك يضغط بشدة على جدران الشرايين لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أنك مريض بـ ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تنجم زيادة ضغط الدم عن بعض الأشياء، مثل عادات الأكل، فضلاً عن عادات نمط الحياة مثل قلة التمارين أو تدخين السجائر.

وهناك العديد من الطرق لخفض ضغط الدم، إحداها هي تغيير ما تدخله في جسمك - وهذا ينطبق على كل من الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي وكذلك الأطعمة التي يجب عليك الامتناع عنها.

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ووفقا لموقع Webmd، عندما يتعلق الأمر بالاستغناء عن الأشياء ، هناك عادة أكل واحدة يمكن أن تفعلها تسبب فوضى في ضغط الدم، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك إذا توقفت عن ذلك، وإحدى عادات الأكل الرئيسية التي تعيث فسادًا في ضغط الدم هي استهلاك الكثير من الصوديوم.

عندما يتعلق الأمر بإمكانية زيادة ضغط الدم اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم، من المدهش أن لا يأتي من ملح الطعام ولكن من الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل اللحوم الباردة والأطعمة المدخنة والمعلبة والأطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطس والغمس.

توصي التقارير الطبية، بالتركيز على استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة، كما توصي بتناول كميات أقل من العناصر المعبأة، وشطف الأطعمة المعلبة قبل تناولها، واختيار الأطعمة الأقل ملوحة مثل الدجاج المشوي بدلاً من الدجاج اللذيذ.

هناك عادة أخرى لتناول الطعام يقترحها الخبراء يمكن أن تؤثر على ضغط الدم والتي تتفاقم بسبب تناول الكثير من الأطعمة المالحة: الجفاف المزمن .

وأفادت التقارير: "نحن ببساطة لا نشرب كمية كافية من الماء ، وعندما تقرن نظامًا غذائيًا غنيًا بالصوديوم مع نقص في تناول الماء ، فهي وصفة للاحتفاظ بالماء، وعدم الشعور بالارتياح، وربما زيادة ضغط الدم".

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