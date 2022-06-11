أدوية علاج الضغط العصبي.. تعرف عليها

هناك العديد من أدوية علاج الضغط العصبي، والتي يمكن أن تلعب دور كبير في التخلص من الأعراض؛ حيث أن إستخدام الفيتامينات والمعادن يمكن أن تقلل من استجابة الجسم للتوتر وتنظيم الحالة المزاجية، وقد يؤثر النقص في واحد أو أكثر من العناصر الغذائية على صحتك العقلية وقدرتك على التعامل مع الإجهاد.

أدوية علاج الضغط العصبي





بالإضافة إلى ذلك ، تظهر بعض الدراسات أن بعض المكملات الغذائية قد تساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وعلاج الضغط العصبي، وعندما تكون متوترًا بشكل مزمن ، فقد تنضب مستويات المغنيسيوم لديك.









ونظرًا لأن هذا المعادن تلعب دورًا مهمًا في استجابة جسمك للتوتر ، فمن المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفي كل يوم من المعادن لطي تساهم في علاج الضغط العصبي؛ حيث ثبت أن مكمل المغنيسيوم يحسن التوتر لدى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن .

أدوية علاج الضغط العصبي







ووجدت دراسة استمرت 8 أسابيع على 264 شخصًا يعانون من نقص المغنيسيوم أن تناول 300 ملغ من هذا المعدن يوميًا ساعد في تقليل مستويات التوتر ويساهم في علاج الضغط العصبي. كان الجمع بين هذه الجرعة من المغنيسيوم وفيتامين B6 أكثر فعالية .



وثبت أن المكملات الأخرى، مثل: فيتامينات ب ،، تساعد في تقليل التوتر أيضًا وتساهم في علاج الضغط العصبي. ومع ذلك ، قد لا تكون المكملات الغذائية مناسبة وآمنة للجميع،؟ وإذا كنت تبحث عن أدوية لعلاج الضغط العصبي فعليك باستشارة أخصائي رعاية صحية إذا كنت مهتمًا باستخدام المكملات الغذائية للمساعدة في تخفيف التوتر.