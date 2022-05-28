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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الإكثار من تناول البابونج على الضغط

الضغط
الضغط

البابونج نبات عشبي ينمو في معظم بلدان العالم وقد شاع استخدامه من القدم كعلاج لكثير من الأمراض حيث تحتوي أزهار البابونج على زيت طيار ويحتوي هذا الزيت على الكثير من المركبات ذات الفعالية لمعالجة وتقوية الجسم ضد الأمراض.

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أضرار البابونج:


قبل التعرف إلى اضرار البابونج على الضغط لنتعرف إلى الأضرار التي يسببها الإكثار من شرب البابونج بحسب ما نشره موقع هيلثي. 


شرب كميات كبيرة من شاي البابونج يمكن ان يسبب شعور بالغثيان وألم البطن والقئ.
يمكن لشاي البابونج الإضرار بصحة الجنين لذلك لا ينصح بالافراط في تناوله بكميات كبيرة .
يمكن للبابونج ان يسبب ضررا” كبيرا” في الصحة في حال تفاعله مع الأدوية التي يتناولها المريض.
ظهور طفح جلد واحمرار في الجلد على شكل بقع مع ظهور التهابات شديدة وتورم في مناطق متفرقة من الجلد.
يمكن ان يحدث ذلك نتيجة تناول كميات كبيرة من البابونج .
قد تحدث مضاعفات خطيرة لدى مرضى السكر وضغط الدم والقلب نتيجة الإفراط في تناول البابونج.
 

أهم اضرار البابونج على الضغط:


تختلف اضرار البابونج على الضغط بالنسبة للأشخاص المصابين:

حيث ان شرب شاي البابونج يساهم في خفض الدم لذلك فهو مفيد وضروري للأشخاص المصابين بمرض ارتفاع ضغط.
بينما للأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم فإن تناول البابونج يعد مشكلة لهم.
حيث يسبب البابونج خفض ضغط الدم وبالتالي يسبب زيادة المرض لديهم.
لذا لا ينصح بتناول كميات كبير للأشخاص المصابين بمرض انخفاض ضغط الدم .

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