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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم 28-5-2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28 مايو 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 25-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

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برج الحمل:


يوم جيد للخروج مع الأصدقاء في نزهة مميزة، كما يمكنك منح عائلتك البعض من وقتك في هذا اليوم، حاول ان تمنح نفسك يومًا بعيدًا عن العمل والضغوطات، يفاجئك الشريك بطلب غريب لم تتوقعه، حاول ان تفهم السبب وراء هذا الطلب وفيما اذا كانت هذه طريقته في التعبير عن غضبه الشديد منك

برج الثور:


تواجه بعض الصعوبات في التعامل مع عدد من المشاكل والأمور التي تطرأ بشكل مفاجئ، حاول ان تتعامل مع كل ما يحدث حولك بهدوء تان، انفعالك وعصبيتك لن يحلان الأمور او يغيران من شيء، في بعض الأحيان ترك الأمور دون التفكير بها بشكل مبالغ هو الحل الأمثل، تتحسن الأمور لاحقًا وتصبح افضل بكثير

برج الجوزاء:


تتعرض لبعض الأزمات في العمل، حاول ان تتعامل معها بهدوء وبدون ان تفقد اعصابك، مواجهتك لهذه الأزمات بقوة ثبات تزيد من رصيدك لدى الزملاء والمدير، تقرر أخيرًا عدم الصمت وتجاهل ما يحدث، تعبر عن رأيك بكل وضوح وصراحة ودون خوف، وهو ما كان يجب ان تفعله منذ مدة طويلة

برج السرطان:


لن يفيدك العناد والإصرار على رأيك دون الاستماع لمن حولك في شيء، بل على العكس قد يجعلك تدخل في مشاحنات وشجار مع عدد من الأصدقاء المقربين، تشعر بأن امر غير مفهوم يحدث حولك خاصة فيما يتعلق بالصعيد العائلي، حاول ان تفهم من العائلة ماذا يدور تصلك العديد من المكالمات في هذه الفترة والتي تحمل الكثير من الأخبار

برج الأسد: 


تعود للعمل بعد إجازة نهاية الأسبوع بطاقة اكبر، حيث ان هناك الكثير من المهام التي عليك انجازها في وقت قصير، لا تهمل أي شيء يطلب منك في هذه الفترة، وحاول انجاز اكبر كم من المهام، انت انسان بارع في التعامل مع المستجدات التي تطرأ بشكل مفاجئ، مشكلة عائلية لم تتوقعها تحدث وتعكر مزاجك

برج العذراء:


تشعر بالتعب والارهاق الشديد، تحاول انهاء عملك بشكل سريع من أجل العودة للمنزل واخذ قسط اكبر بالراحة والاسترخاء، اذا شعرت انك تعاني بشدة من الإرهاق عليك اخذ إجازة من اجل الراحة وانهاء بعض الأمور العائلية، تعاني من مشكلة مادية في هذه الفترة، تبذل اقصى جهد لإيجاد مصدر جديد للدخل المادي

 
برج الميزان:


تشهد الأوضاع في العمل استقرار كبير، تشعر بالراحة بسبب هذا الأمر، وتحاول استغلاله لإنجاز اكبر قدر ممكن من الأمور المتراكمة، يتعامل معك أحد الزملاء بأسلوب عدائي بشكل مفاجئ، لا تفهم سبب هذا التغيير الكبير في تصرفاته، اطلب الجلوس معه وافهم منه مباشرة ما سبب هذا التغيير، تدخل اخرين في هذا الأمر سيزيد من سوؤه.

برج العقرب:

تتلقى الدعم والتحفيز الكبير من عائلتك والأصدقاء، تشعر بانك شخص محظوظ لوجود هؤلاء الأصدقاء حولك، وتحاول شكرهم على طريقتك الخاصة، هناك العديد من الأنشطة الاجتماعية والمناسبات التي عليك تلبيتها في هذه الفترة، علاقتك مع الشريك قد تمر بأزمة صغيرة تنتهي بشكل سريع بسبب حبكما الكبير

برج القوس:


لا تسير الأمور بالطريقة التي حلمت وخطط لها، تشعر بالإحباط الشديد طوال اليوم، مما يجعلك تتصرف بعدم مبالاة مع ما يحدث حولك، قد لا تتحسن الأمور قريبًا، لذلك عليك العمل على حالتك النفسية على الأقل، مع الوقت تتمكن من تجاوز الكثير من الصعاب، واستعادة طاقتك ورغبتك بالتفاعل مع كل ما يدور حولك

برج الجدي:


تجد نفسك في مسؤولية كبيرة حيث يطلب منك التعامل مع المشاكل الجديدة في العمل وحلها، هذا الطلب هو بمثابة اختبار لقدراتك، لذلك يجب عليك ان تثبت نفسك، التحدي الذي تعيشه في هذه الفترة قد يكون بداية انتقالك لمرحلة جديدة في مسارك المهني وهي مرحلة متطورة حلمت بها كثيرًا في وقت سابق

برج الدلو:


تسير الأمور حولك بشكل بطيء، لا تتور أو تغضب فأن تسير بشكل بطيء افضل من أن لا تحدث بشكل نهائي، تشعر بالإحباط وخيبة الأمل بعد اكتشافك امر يتعلق بشخص كنت تعتبره من أقرب الأصدقاء لك، شعورك بالخذلان قد يصيبك بالإحباط، ويجعلك لا تثق ابدًا بكل من حولك، يجب ان تدرك أن هناك الجيد والسيء

برج الحوت:


لا تتعامل مع كل رأي مخالف لرأيك على انه امر شخصي، هناك الكثير من الأمور والحقائق التي لا تراها بشكل صحيح، ومن حق من حولك تصحيحها خاصة إذا كان الامر يتعلق بهم وبما يعرفونه اكثر منك، حاول دائمًا ان تسمع للآراء والأفكار من حولك، لا تتعامل وكأنك الشخص الوحيد الذي تفهم ما يدور حولك.

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