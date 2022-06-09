دراسة حديثة: كثرة شرب الحليب وتناول السمك وراء الإصابة بسرطان الجلد والبروستاتا

توصلت دراسة إلى أن تناول حصتين من الأسماك أسبوعيا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وشرب كوبين من الحليب يوميا يزيد من خطر الاصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25٪

لكن خبراء آخرين يقولون إن الأسماك جزء من نظام غذائي صحي ولا داعي للتوقف عن تناولها.



اقترحت دراسة اليوم أن اتباع نصيحة NHS بتناول السمك مرتين في الأسبوع قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأشد أنواع سرطان الجلد فتكًا.



قام العلماء بتحليل معدلات تشخيص سرطان الجلد بين البالغين الذين تناولوا ما يعادل 300 جرام من أي نوع من الأسماك كل أسبوع ، بما في ذلك سمك القد المخفوق. تم مقارنتهم بالمشاركين الذين يستهلكون أقل من ذلك بكثير. حتى أن البعض لم يأكل شيئًا.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين التزموا بالنصائح الرسمية ، والتي تنص على أن النظام الغذائي الصحي يتضمن حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا ، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى الخمس، بحسب ما نشرته صحيفة Mailonline.

قال أكاديميون أمريكيون إن هذا قد يرجع إلى الملوثات المسببة للسرطان في الأسماك، لكن خبراء مستقلين آخرين قالوا إن الأسماك لا تزال تشكل جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي ولا داعي للتوقف عن تناولها.

في غضون ذلك ، وجدت دراسة أمريكية منفصلة أن الرجال الذين يستهلكون أكثر من 430 جرامًا من منتجات الألبان يوميًا - أي ما يعادل كوبين من الحليب - أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستات بنسبة 25 في المائة مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل من 20 جرامًا.

يُنصح البريطانيون بتناول ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميًا ، منها كوب من الحليب شبه منزوع الدسم أو قدر من الزبادي أو 30 جرامًا من الجبن.

قال الباحثون إن الهرمونات الموجودة بشكل طبيعي في الحليب قد تكون مسؤولة.

لقد شجعوا الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض على "توخي الحذر" بشأن شرب حتى "المستويات المعتدلة" من الحليب حتى يتم توضيح النتائج. وقالوا إنهم يجب أن يفكروا في التحول إلى بدائل فول الصويا أو الشوفان أو الكاجو في غضون ذلك.

توصي NHS الأشخاص بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا ، بما في ذلك واحدة من الأسماك الزيتية ، مع وزن حوالي 140 جرامًا. لكن الآن حذر باحثون أمريكيون من أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الكمية قد يكونون الخمس أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد الخبيث ، مقارنة بمن يتناولون 22 جرامًا أسبوعياً.



كم من الأسماك يجب أن نأكل؟



يجب أن يشتمل النظام الغذائي الصحي والمتوازن على حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا ، بما في ذلك حصة من الأسماك الزيتية.

معظم الناس لا يأكلون هذا كثيرًا. الحصة حوالي 140 جرام.

ومع ذلك ، بالنسبة لأنواع معينة من الأسماك ، هناك توصيات بشأن الحد الأقصى للكمية التي يجب أن تتناولها.

يُطلب من البريطانيين تناول جزء واحد على الأقل (حوالي 140 جرامًا عند طهيها) من الأسماك الزيتية أسبوعيًا.

ومع ذلك ، يجب على الفتيات والنساء اللائي يخططن لإنجاب طفل والنساء الحوامل ألا يأكلن أكثر من حصتين من الأسماك الزيتية في الأسبوع.

وذلك لأن الملوثات الموجودة في الأسماك يمكن أن تؤثر على النمو المستقبلي للأطفال في الرحم.

كما طُلب من البريطانيين تجنب تناول الكثير من الدنيس ، وسمك القاروص ، والطربوت ، والهلبوت ، والسلمون الصخري ، وسرطان البحر لأنها تحتوي أيضًا على ملوثات.

المصدر: NHS