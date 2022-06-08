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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 من أفضل الأطعمة التي تساعد على التركيز.. الأسماك الدهنية أبرزها

التركيز
التركيز

أطعمة ومشروبات عديدة تساعد على زيادة التركيز ومحاربة الإجهاد وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام وهي من الأطعمة الصحية التي يمكن تقديمها للطلبة ايضا خلال فترة الأمتحانات  إليك 6 من أفضل الأطعمة والمشروبات التركيز والحفاظ على صحة الدماغ.إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث

1. العنب البري

 التوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الجذور الحرة. كما أن العنب البري غني بالمواد الغذائية ومنخفض في السعرات الحرارية ، مما يجعل هذه الفاكهة مفضلة لدى الكثيرين.

أظهرت الدراسات أن تناول العنب البري يمكن أن يبطئ من معدل التدهور المعرفي ويحارب مرض الزهايمر لدى البالغين أيضًا.

2. الأسماك الدهنية


تعتبر الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والتونة  ، من أكثر الأطعمة المعروفة للتركيز. تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية و DHA ، وهي عناصر رائعة لتحسين التركيز والذاكرة.

 

3. الشاي الأخضر


يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين و L-theanine ، والتي تساعد في اليقظة والتركيز العام. يساعدك L-theanine على الشعور بمزيد من الاسترخاء ولكن في حالة تأهب في ذلك الوقت ، لذلك فمن المنطقي أنه مشروب طبيعي لتحسين التركيز والذاكرة.

 يمكنك شرب 3-5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للحصول على أفضل الفوائد.

4. القهوة


 استهلاك الكافيين يزيد من الذاكرة والاحتفاظ أيضًا.

5. البيض


يحتوي البيض على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تقلل الالتهاب والتدهور المعرفي. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك تناول البيض دفعة من التربتوفان ، مما يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين. من المعروف أن السيروتونين يحسن مزاجك ويعيد مواعيد نومك إلى طبيعتها .

6. الجوز


تحتوي المكسرات على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تعتبر حيوية لوظائف الدماغ الإدراكية. تحتوي على النحاس والمنغنيز والزنك والسيلينيوم. هذه العناصر الغذائية هي عناصر غذائية  تم ربط تناول المكسرات بتحسن الحالة المزاجية في بعض الدراسات أيضًا!

العنب البري الأسماك الدهنية الشاى الأخضر القهوة البيض

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