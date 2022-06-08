6 من أفضل الأطعمة التي تساعد على التركيز.. الأسماك الدهنية أبرزها

أطعمة ومشروبات عديدة تساعد على زيادة التركيز ومحاربة الإجهاد وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام وهي من الأطعمة الصحية التي يمكن تقديمها للطلبة ايضا خلال فترة الأمتحانات إليك 6 من أفضل الأطعمة والمشروبات التركيز والحفاظ على صحة الدماغ.إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث

1. العنب البري

التوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الجذور الحرة. كما أن العنب البري غني بالمواد الغذائية ومنخفض في السعرات الحرارية ، مما يجعل هذه الفاكهة مفضلة لدى الكثيرين.

أظهرت الدراسات أن تناول العنب البري يمكن أن يبطئ من معدل التدهور المعرفي ويحارب مرض الزهايمر لدى البالغين أيضًا.

2. الأسماك الدهنية



تعتبر الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والتونة ، من أكثر الأطعمة المعروفة للتركيز. تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية و DHA ، وهي عناصر رائعة لتحسين التركيز والذاكرة.

3. الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين و L-theanine ، والتي تساعد في اليقظة والتركيز العام. يساعدك L-theanine على الشعور بمزيد من الاسترخاء ولكن في حالة تأهب في ذلك الوقت ، لذلك فمن المنطقي أنه مشروب طبيعي لتحسين التركيز والذاكرة.

يمكنك شرب 3-5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للحصول على أفضل الفوائد.

4. القهوة



استهلاك الكافيين يزيد من الذاكرة والاحتفاظ أيضًا.

5. البيض



يحتوي البيض على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تقلل الالتهاب والتدهور المعرفي. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك تناول البيض دفعة من التربتوفان ، مما يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين. من المعروف أن السيروتونين يحسن مزاجك ويعيد مواعيد نومك إلى طبيعتها .

6. الجوز