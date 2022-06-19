مشروع مصري ينال اعجاب الرئيس الفرنسي ماكرون في معرض تكنولوجيا المعلومات بباريس

قال إبراهيم أمام مدير إحدى الشركات الناشئة المصرية التي نالت فكرتها إعجاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأحد المعارض بباريس الهاثة بتكنلوجيا المعلومات، أنه كان معهم ١٧ مشروع ناشيء مصري بدعم من هيئة تطوير قطاع التكلونجيا والتنسيق مع وزارة الاتصالات .



واوضح خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر "أنه تم اختيارهم عن طريق هيئة قطاع التطوير التكنولوجي لتمثيل مصر في المعرض وأشار إلى أن مشروعهم يتحدث عن قطاع الصحه ، والمشاريع الأخرى تتحدث عن قطاعات مختلفة.



وتابع أن فكرة مشروعهم تعمل على رقمنة سلاسل الإمداد بالسوق المصري للدواء، ويقوم على المشروع مجموعة من الشباب لديهم خبرة كبيرة في توزيع الأدوية وتم طرح التطبيق منذ ٣ أشهر لمساعدة سوق الدواء .