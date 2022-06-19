تنمية المشروعات: رفع كفاءة البنية الأساسية بتكلفة مليار و384 مليون جنيه |تفاصيل

تحدث المهندس خالد فتحي، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات عن خطة عمل الجهاز لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، قائلًا إن هذا القطاع يعمل من خلال المنح وتكون موجهة بشكل أساسي للتشغيل و إتاحة فرص العمل ورفع كفاءة البنية الأساسية .



وأضاف خالد فتحي خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تكلفة مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها من 2014 وصلت لـ مليار و 384 مليون جنيه، متابعًا أنه تم حماية جوانب نهار النيل من خلال حماية 79 كم من أخصب الأراضي الزراعية الموجودة على ضفاف النيل من النحر الناتج من جريان مجرى النهر.



وأردف "فتحي"، أن القطاع حاليًا يعمل بتمويلات من الاتحاد الأوروبي وفقًا لـ ثلاث اتفاقيات، منهم اتفاقية لتطوير المناطق الغير مخططة في القاهرة والجيزة بمنحة مفوضة للوكالة الفرنسية وبرنامج التنمية المجتمعية لتطوير مناطق حضارية وشبه غير مخططة في 6 محافظات واتفاقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.





