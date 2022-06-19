رئيس جامعة العريش يوزع المياه على الطلاب في لجان الامتحانات لارتفاع الحرارة

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بكليات الطب البيطري، والعلوم الزراعية البيئية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة للتدريس بالكليات.

واطمأن الدكتور رئيس الجامعة، على انتظام لجان الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات.

زجاجات المياه

وقام الدكتور رئيس الجامعة بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب في لجان الامتحانات نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

وأشاد رئيس الجامعة بحرص إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات اللازمة وتوفير جميع السبل المناسبة للطلاب لضمان حسن سير عملية الامتحانات، إلى جانب تعقيم وتطهير اللجان بين فترات الامتحانات، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

وثمن الدكتور حسن الدمرداش، المجهود الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وجميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.