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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مديرية التضامن الاجتماعى: إجراء 40 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الاقصر أنها قامت خلال هذا الشهر بعمل عمليات جراحية وقسطرة علاجية لـ 40 مريض قلب غير قادر مجاناً تماماً وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكدت المديرية فى بيان اليوم انها بالتعاون مع جمعية الأورمان تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة الاقصر ( الاقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا )

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وفى اطار متصل أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه وفى سبيل تقديم الجمعية لافضل خدمة طبية ممكنه لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بافضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلا عن استقدامها لاشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما اثمر انقاذ حياة عشرات الالاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية

و فى هذا السياق تعلن جمعية الاورمان عن أستقبالها جميع حالات الاطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لاجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، و سيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة  

واختتم شعبان الى أن الجمعية قد انتهت وحتى الآن من إجراء 44 ألف عملية قلب لغير القادرين، وشهريًا يتم إجراء 450 حالة لغير القادرين فى جميع محافظات الجمهوريية المختلفة.

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