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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يرد على اعتزاله اللعب الدولي عقب تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي

مبابي
مبابي

كشف نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تفكير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الاعتزال الدولي، وذلك عقب إهداره لركلة ترجيح أمام سويسرا في يورو 2020، مما أسفر عن إقصاء المنتخب.

وتصدى يان سومر حارس سويسرا لركلة مبابي في دور الـ16 للبطولة الأوروبية، مما أدى لمغادرة أبطال العالم بصورة مفاجئة، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وتعرض مبابي -23 عاما- لهجوم قوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله يفكر في ترك الديوك، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الفرنسي، الذي كشف عن محادثة قصيرة جمعتهما.

وقال لو جرايت في تصريحاته لصحيفة "لو جورنال دي ديمانش": "قابلته بعد بطولة اليورو، وكان يشعر بأن الاتحاد لم يدافع عنه أمام الانتقادات بعد إهدار ركلة الترجيح".

وأضاف "التقينا لخمس دقائق في مكتبي، وكان غاضبا وقال إنه لا يريد أن يلعب لمنتخب فرنسا بعد اليوم، وهذا بوضوح لم يكن ما يقصده".

وأوضح "أنتم تعرفونه، فهو شخص يحب الفوز، لقد كان محبطا للغاية مثلنا جميعا بعد الإقصاء، في العادة هو لا يواجه أي مشاكل مع الإعلام، وهو شخص عظيم، وجماعي أكثر مما يظن الناس".

وأوضح مبابي عبر تويتر فيما يخص هذه المسألة: "

"أعتقد أنني شرحت جيدا أن الأمر كان يتعلق بالعنصرية وليس بركلة الترجيح، ولكنه اعتبر أنه لم توجد أي عنصرية".

يذكر أن مبابي صرح في أكتوبر الماضي بأنه مستعد لترك المنتخب إذا كان يتم اعتباره مشكلة تؤثر سلبا على الفريق.

نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي باريس سان جيرمان يورو 2020 لمنتخب فرنسا

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