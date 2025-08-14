هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. من أكثر الأسئلة التي تشغل بال عدد كبير من الناس، حيث يتردد كثيرا بأن الأكل على جنابة يجلب الفقر، وفي السطور التالية نستعرض حكم الشرع الذي كشفت عنه دار الإفتاء المصرية.

هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟

وفي السياق، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأكل على جنابة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، مؤكدًا أنه لا توجد أحكام فقهية تمنع ذلك.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن ما يرد على ألسنة البعض من أن الأكل على جنابة قد يكون سببًا في ضيق الرزق هو من قبيل المجرَّبات التي لا تستند إلى نصوص شرعية، ولا تُعد من الأحكام الدينية الملزمة.

حكم الأكل على جنابة

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم النوم على جنابة حتى الصباح؟» أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، منوهًا بأن الأولى ألا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة.

واستشهدت بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه، وكذلك بما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

هل النوم على جنابة حرام؟

قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص الجُنب سواء رجل أو امرأة النوم على جنابة دون اغتسال أو حتى وضوء، وإن كان خلاف الأفضل، مشيرًا إلى أنه لا حرمة في النوم على جنابة ولكن بشرط واحد.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو بالصفحة الرسمية دار الإفتاء أن النوم على جنابة جائز، وإن كان الاغتسال منها هو الأفضل، وإن لم يغتسل الجُنب فالخطوة التالية في الأفضلية أن ينام على وضوء، منوهًا بأنه إذا نام الشخص الجُنب دون أن يغتسل من الجنابة أو حتى يتوضأ فلا وزر عليه.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لا حُرمة في هذه الحالة، ولكن كل هذا بشرط أن يكون هذا الجُنب قد أدى كل الصلوات المكتوبة قبل الجنابة، وليس عليه صلوات ، فهنا النوم على جنابة بهذه الحالة لا يؤثر ولا يجعله قد ترك صلاة من الصلوات.