ترامب: أجريت مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين مباحثات إيجابية بشأن عملية السلام مع روسيا
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية لـ إمام المركز الثقافي في لندن: دار الإفتاء داركم وأهلًا بكم

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم

 الْتقى الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بإمام المركز الثقافي في لندن الدكتور فايد سعيد، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العاشر المنعقد تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".


وخلال اللقاء، أكَّد مفتي الجمهورية دعمَه الكاملَ للمركز الثقافي في لندن بما يحققه من رسالة تجاه المسلمين في لندن، وقال: دار الإفتاء داركم، وأهلًا بكم وبكل ما يساعدكم على القيام بواجبكم الشرعي والإفتائي.


من جهته عبَّر د. فايد عن امتنانه للدعوة الكريمة واختيار موضوع المؤتمر الكريم، موجهًا الشكر لفضيلة مفتي الجمهورية على هذا التنظيم الرائع والعدد الهائل من الحضور، وأعرب عن أمله في تعاون ودعم دار الإفتاء مع المركز فيما يتعلق بالنوازل والمستجدات التي يتعرض لها المجتمع الغربي وإبداء الآراء الشرعية في كل ما يخص المستجدات التي يواجهها المسلمون في الخارج.

صناعة المفتي الرشيد صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

