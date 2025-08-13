قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مؤتمر الدار حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" تناول أبرز المشكلات المرتبطة باستخدام هذه التقنية في المجال الشرعي، وفي مقدمتها انتشار الفتاوى غير المنضبطة والفوضى على المنصات الإلكترونية.

وأوضح الطحان أن اعتماد البعض على إجابات برامج الذكاء الاصطناعي دون التحقق من مصدرها يؤدي إلى ارتباك المستفتين، مؤكدًا ضرورة التأكد من الجهة المصدرة للفتوى قبل الأخذ بها. وأشار إلى أن دار الإفتاء توفر قنوات متعددة للإجابة الموثوقة، مثل الفتوى الهاتفية عبر الرقم 107، والخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي، إضافة إلى الفتاوى المكتوبة والشفوية من خلال لجان مختصة، وهو ما يحد من مشكلة تعدد المصادر غير الموثوقة.

وبيّن أن التحدي الثاني يتمثل في الانحياز البرمجي، إذ قد تعتمد هذه البرامج على أكثر المعلومات تكرارًا عبر الإنترنت بغض النظر عن صحتها، مما قد يكرّس آراء خاطئة، في حين تحتفظ المؤسسات الشرعية الرسمية بالإجابات الصحيحة.

كما حذّر من التحدي الثالث وهو إساءة توظيف التقنية، عبر تغذيتها بمحتوى مغلوط أو متحيز لتشويه صورة الإسلام أو إنتاج فتاوى متطرفة، مؤكدًا ضرورة وضع منهج واضح للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، والرجوع إلى المصادر الرسمية لضمان سلامة الفتوى وحماية المجتمع.

بالعسل والبابونج والليمون.. 6 وصفات منزلية لتفتيح الشعر طبيعيًا

لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

