تغيرات فيريرا تأتي بثمارها.. الزمالك يدرك التعادل أمام الأهلي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم تبدلين دفعة واحدة من اجل أدراك هدف التعادل أمام الأهلي فى البماراة التى تجمع بينهما على استاد الاهلي والسلام فى إطار مباريات الجولة الـ٢٠ من الدوري المصري.

ونزل يوسف أسامة نبيه بديلا لمحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم بدلا من سيد عبدالله نيمار .

وأدرك الزمالك التعادل بعد التغيرات مباشرة عن طريق أشرف بن شرقي

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على الزمالك بهدف مباغت، فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وحصل الأهلي على ركلة ركنية أولى على يسار مرمى نادي الزمالك، نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 3 .

ونفذت ركلة حرة مباشرة لنادي الزمالك في وسط ملعب النادي الأهلي من جهة اليمين، نفذها محمد عبد الشافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أشرف بنشرقي بتسديدة مباشرة غير متقنة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي دون خطورة تذكر فى الدقيقة 6.

ومحاولات من لاعبي نادي الزمالك لإعادة ترتيب الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب والعودة لأجواء المباراة بعد صدمة الهدف الأول لصالح النادي الأهلي فى الدقيقة 20.

واعترض لاعبو الزمالك علي قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء علي ياسر إبراهيم .

تسديدة قوية عن طريق أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات فى الدقيقة 25.