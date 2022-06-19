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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يجتمع بالأمير محمد بن سلمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته الشهر المقبل للرياض ”سيشمل“ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق اليوم، رجحت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، أن يلتقي الرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى الرياض بولي العهد السعودي.

وأضافت جينيفر في تصريحات لبرنامج ”حالة الاتحاد“ على شبكة سي إن إن: ”بايدن سيتوجه إلى هناك لحضور مؤتمر دولي.. أعتقد أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان“.

البيت الأبيض: إنتاج النفط على أجندة بايدن خلال زيارته لـ السعودية

النفط والأمن.. ملفات على طاولة زيارة بايدن إلى السعودية

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة منتصف شهر يوليو المقبل؛ حيث سيلتقي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ”الزيارة تأتي بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة“.

والأسبوع الماضي، نقلت قناة ”فوكس نيوز“ الأمريكية عن صحيفة ”وول ستريت جورنال“، أن مسؤولين اثنين ”على علم مباشر بالخطط“، قالا إن بايدن سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة للمنطقة المقررة الشهر المقبل.

ويتوقع أن تتصدر أجندة زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية، نقاش أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط جراء أزمة أوكرانيا، فضلا عن تأثير العقوبات الغربية المفروضة على النفط والغاز الروسي على أسواق النفط العالمية.

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