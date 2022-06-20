28 رادار ثابت.. تنفيذ 9 كباري دورانات لتطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه تم خلال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، تنفيذ 9 كباري دورانات بكافة قطاعات الطريق لتجنب الزحام والحوادث، وليحقق السيولة المرورية الكاملة.

وأضاف مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة"، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هناك رادارات ثابتة ورادارات متحركة، مشيرا إلى أن هناك 28 رادار ثابت، لتحديد السرعة المقررة.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الدولة تعمل على وجود تخطيط عالمي للطرق، مؤكدا أن الدولة قامت بتوفير 4 حارات لأغلب الطرق كحد أدنى.

وأشار مدحت قريطم إلى أنه جرى إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء إلى التقاطعات المباشرة، مشيرة إلى أن كل كوبري من كباري الدورانات مزود بـ4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين، وقائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه جرى وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة، كما كثفت الوزارة من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق.