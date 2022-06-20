عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

28 رادار ثابت.. تنفيذ 9 كباري دورانات لتطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي.. فيديو

طريق اسكندرية - مطروح
طريق اسكندرية - مطروح الساحلي

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه تم خلال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، تنفيذ 9 كباري دورانات بكافة قطاعات الطريق لتجنب الزحام والحوادث، وليحقق السيولة المرورية الكاملة.

 

وأضاف مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة"، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هناك رادارات ثابتة ورادارات متحركة، مشيرا إلى أن هناك 28 رادار ثابت، لتحديد السرعة المقررة.

 

وتابع  مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الدولة تعمل على وجود تخطيط عالمي للطرق، مؤكدا أن الدولة قامت بتوفير 4 حارات لأغلب الطرق كحد أدنى.

 

وأشار مدحت قريطم إلى أنه جرى إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء إلى التقاطعات المباشرة، مشيرة إلى أن كل كوبري من كباري الدورانات مزود بـ4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين، وقائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي.

 

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه جرى وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة، كما كثفت الوزارة من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق.

 

اللواء مدحت قريطم وزير الداخلية حركة السيارات الداخلية مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

مواصلة التدريب .. أول قرار من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري

ترشيحاتنا

متى 1 ذي الحجة ؟.. الإفتاء تحسم الخميس أم الجمعة

حقيقة لعنة الفراعنة.. علماء يكشفون سر الوفيات بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

حسن شحاتة عن حال الكرة المصرية: لو اتكلمت هغلط في ناس كتير..فيديو

حسن شحاتة: محمد صلاح لم يقدم شيئًا لمنتخب مصر.. فيديو

مصطفى سالم: الموازنة العامة تمت في ظروف صعبة عالميا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ