عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالمايو.. رزان المغربي تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

صدى البلد

حرصت الفنانة رزان المغربي ، على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رزان المغربي  بصورة سيلفي من عطلتها الصيفية و هي ترتدي مايو بيكيني، وعلقت قائلة:" الصيف هنا .. جاهزين" 

يذكر أن رزان المغربي، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

رزان مغربى الفن انستجرام سينما فيلم صورة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-6-2022

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. أفشة مودعًا موسيماني: شكرا على النصائح.. عبد الغني : لاعيبة الأهلي فاقوا بعده

قفشة مودعًا موسيماني: شكرا بيتسو على النجاحات والنصائح.. أتمنى لك الأفضل

وزير الرياضة السابق: إصلاح الكرة المصرية يختلف تماما عن خطة المنتخب الأول

بفستان أحمر.. دارين حداد تتألق في أحدث ظهور لها

سميرة سعيد تخطف قلوب متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها|شاهد

مريم أوزرلي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث جلسة تصوير لها|شاهد

بفستان ساحر.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الوكالة الدولية للطاقة: 600 مليون إفريقي يعيشون دون كهرباء

غدًا بداية الصيف.. درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 20-6-2022

لماذا أخلت النيابة سبيل المتهم بتحطيم سيارة بمحيط استاد القاهرة؟ القصة كاملة

امتحانات الثانوية العامة 2022| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الدين والتربية الوطنية

لمدة 14 ساعة .. قطع المياه عن مدينة 6 أكتوبر اليوم

حدث ليلا.. رفع كسوة الكعبة المشرفة.. حسن شحاتة يخرج عن صمته.. لجنة المسار الدستوري الليبي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ