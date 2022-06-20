عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بغلق ملف مباراة الزمالك

سامي قمصان
سامي قمصان

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف مباراة القمة أمام الزمالك التي اقيمت مساء أمس علي ملعب السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري، وحرص سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني علي عقد جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بغلق ملف الزمالك والتركيز في مواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال قمصان للاعبيه ان الوقت ضيق للغاية ولا داعي للتفكير في أي مباراة أنتهت خاصة أن المشوار لا يزال طويلاً وصعباً وهناك مباراة كل 72 ساعة في ثلاث بطولات هي الدوري وكأس مصر بنسخته القديمه والجديدة.

وأضاف :" يجب أن ننهي الحديث عن مباراة القمة ونركز في مواجهة المحلة فقط دون التفكير في موقعة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في دور الــ8 بالنسخة القديمة لمسابقة كأس مصر"، كما شدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي لاعبيه الإلتزام بالحظر الإعلامي حتي نهاية مواجهات بطولتي كأس مصر والدوري وعدم التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بكافة أشكالها.

ويعقد سيد عبدالحفيظ إجتماعاً اليوم مع سامي قمصان علي هامش المران بهدف معرفة خريطة الإستعداد للفترة المقبلة والمعسكرات التي يرغب فيها خاصة قبل موقعة بيراميدز المقبلة بهدف حجز فندق الإقامة والترتيب لكل شيء.

وتعادل الفريق الأحمر مع ضيفه الزمالك 2-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس بالدوري والتي أقيمت بملعب السلام.

الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ملعب السلام مسابقة الدوري سامي قمصان الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

التعليم تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحان الدين لجروبات الغش

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

شاهد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

خلال ساعات.. شوبير يعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد للأهلي

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

ترشيحاتنا

سيدة الميكروباص: قطع الكرسي عشان يتحرش بي.. وعامل الفندق: معرفش بتقول كده ليه

قائد الزمالك .. شوبير يروي موقفًا إنسانيًا بين شيكابالا ومصطفى نجله

8 لاعبين يمثلون منتخب مصر للتايكوندو في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر

انتحلوا صفة موظفين.. سقوط عصابة تخدع عملاء البنوك لسرقتهم

استقبل 25 هدفا.. أرقام الشناوي حارس الأهلي محليا وقاريا

لازم يراجع نفسه .. شوبير ينتقد الشناوي بعد مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ