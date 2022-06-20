قمصان يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بغلق ملف مباراة الزمالك

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف مباراة القمة أمام الزمالك التي اقيمت مساء أمس علي ملعب السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري، وحرص سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني علي عقد جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بغلق ملف الزمالك والتركيز في مواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال قمصان للاعبيه ان الوقت ضيق للغاية ولا داعي للتفكير في أي مباراة أنتهت خاصة أن المشوار لا يزال طويلاً وصعباً وهناك مباراة كل 72 ساعة في ثلاث بطولات هي الدوري وكأس مصر بنسخته القديمه والجديدة.

وأضاف :" يجب أن ننهي الحديث عن مباراة القمة ونركز في مواجهة المحلة فقط دون التفكير في موقعة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في دور الــ8 بالنسخة القديمة لمسابقة كأس مصر"، كما شدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي لاعبيه الإلتزام بالحظر الإعلامي حتي نهاية مواجهات بطولتي كأس مصر والدوري وعدم التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بكافة أشكالها.

ويعقد سيد عبدالحفيظ إجتماعاً اليوم مع سامي قمصان علي هامش المران بهدف معرفة خريطة الإستعداد للفترة المقبلة والمعسكرات التي يرغب فيها خاصة قبل موقعة بيراميدز المقبلة بهدف حجز فندق الإقامة والترتيب لكل شيء.

وتعادل الفريق الأحمر مع ضيفه الزمالك 2-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس بالدوري والتي أقيمت بملعب السلام.