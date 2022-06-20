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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بحضور وزير الاتصالات.. مايكرو فوكس العالمية تستعرض أحدث حلولها الابتكارية بمصر

صدى البلد


شاركت شركة مايكروفوكس "  Micro Focus " ، العالمية المتخصصة  في تقديم حلول وبرمجيات البنية التحتية لمؤسسات الاعمال ، فى فعاليات الدورة الثامنة لقمة مؤسسة اى دي سي لمدراء التكنولوجيا 2022   " " IDC CIO Summit Egypt 2022 " " والتى اقيمت فى العاصمة المصرية القاهرة برعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قامت الشركة باستعرض احدث حلولها التكنولوجية ، التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي " لمساعدة مؤسسات الاعمال على تسريع عملية التحول الرقمي ، وتوفير أدوات لبناء وتشغيل وتأمين وتحليل البيانات التي تسد الفجوة بين التقنيات الحالية والناشئة .


من جانبه قال كيفين ليزلي مدير المبيعات العالمي بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات في شركة "مايكرو فوكس" العالمية أن مصر تعد واحدة من أكثر بلدان منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نموا في مجال الرقمنة في ظل تبنى الحكومة المصرية لعملية التحول الرقمي لتعزيز قدراتها التنافسية وتوفير بيئة عمل متميزة لكافة مؤسسات الاعمال وهذا ما أكدنا عليه خلال استعراضنا لرؤى الشركة في قمة "2022IDC CIO “، باعتبارها واحدة من أهم الأحداث التكنولوجية في المنطقة.

أضاف حرصت " مايكرو فوكس"، كشركة رائدة ولها خبرات متعددة في مجال دفع التحول الرقمي للشركات، على عرض أحدث حلولها المتكاملة، التى تضم أكثر 300 حل تكنولوجي متنوع، على مثل هذه المنصة المختارة لقادة الأعمال البارزين ورؤساء تكنولوجيا المعلومات المؤثرين ومحللي الصناعة حيث لعبت الشركة دورًا محوريًا في تقديم أفضل التطبيقات ومساعدة المنظمات على التكيف مع الازمات المختلفة وبناء اقتصادات مرنة على مدار السنوات الماضية لاسيما وأن المنطقة تقف على عتبة النمو والتحول الرقمي المتزايد.

من ناحيته قال توفيق درباس المدير التنفيذي للشركة لمنطقه الشرق الأوسط و افريقيا أنه خلال أزمة ما بعد "كوفيد_ 19 " حرصت الشركة على تعزيز تبنى الشركات و مؤسسات الاعمال لمفهوم " العمل عن بعد " للحفاظ على دورة العمل ومعدل انتاجيه الموظفين ونحن فخورون للغاية بالمرونة والكفاءة المهنية التي تمتع بها موظفونا ، الذين ظلوا يركزون على تقديم المساعدة للعملاء والشركاء خلال هذا الوقت العصيب و بحرفية عالية , كما نقدر بنفس القدر دعم عملائنا وشركائنا المتبادل حيث ان معظم فرقنا على مستوى العالم كانت تعمل من المنزل على مدى الفترات الماضية وتم توفير الأدوات والموارد اللازمة لدعم كل من رفاهيتهم وإنتاجيتهم أثناء العمل عن بُعد و لنا قصص نجاح متعددة في هذا المجال. 

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