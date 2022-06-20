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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير تكاليف.. ضعي الموز على شعرك وشاهدي النتيجة

الموز الأخضر
الموز الأخضر

ترغب العديد من الفتيات في الحصول على شعر ناعم وخالي من التجاعيد، وتعد الأقنعة الطبيعية من الوصفات المميزة التي تساعدك في الحصول على شعر صحي.

 

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قناع الموز الأخضر

قناع الموز الأخضر مليء بالفيتامينات والمعادن والدهون الأساسية التي تقلل من تكسر الشعر، كما أنه غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر.

 

وعندما يستخدم الموز الناضج ، فإنه يغذي فروة رأسك ويمنح الشعر لمعانًا مثاليًا، حيث يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والزيوت الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وحماية مرونة الشعر الطبيعية ، كما يساعد الموز في منع التقصف وتقصف الأطراف.

 

كما أنه يساعد في التخلص من التجعد ، ويمنع قشرة الرأس وتتحكم فيها ، والأهم من ذلك أنها تعطي كثافة فورية للشعر.

 

واستخدم قناع الشعر هذا للحصول على شعر لامع ولمكافحة قشرة الرأس أيضًا. 

 

إليك كيفية صنع قناع الموز الأخضر لشعر لامع:

 

لصنع هذا القناع ،  قشر موزة ناضجة واهرسها في وعاء، ويمكنك إضافة القليل من زيت جوز الهند أو النوع المفضل لديك.

شعر شعر صحي قناع الموز الأخضر الزيوت الطبيعية beauty and personal care

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