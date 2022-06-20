بعد رفض الاستشكال.. هذه التُهم ألقت بمودة الأدهم ٦ سنوات في السجن

أملًا في تخفيف العقوبة عنها، كانت فتاة التيك توك، مودة الأدهم قد تقدمت بالتماس على حكم معاقبتها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنية، بعد أن تم تخفيف العقوبة على صديقتها حنين حسام في ذات القضية، ومعاقبتها بالسجن 3 سنوات فقط.

ورفضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، أمس الأحد، استشكال فتاة التيك توك مودة الأدهم، على الحكم الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، في التُهم الموجه ضدها.

التُهم الموجه ضد مودة الأدهم

وجهت النيابة العامة ضد فتاة التيك توك مودة الادهم، تُهم مختلفة هي:

الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع

الاشتراك مع أشخاص أخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر

ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر

تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدات ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

عضويتها في أحد مجموعات تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات

تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة لما تقدمه

الهروب من العدالة ومحاولة التخفي

فتاة التيك توك مودة الأدهم

آخر أقوال مودة الأدهم

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد استمعت لأقوال فتاة التيك توك، مودة الأدهم في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية، فسألها المستشار عن التُهم المنسوبة إليها وجاء ردها « أنا معملتش حاجة لكل ده، ومصر كلها على التطبيقات دي ومبهدلين الدنيا».

مذكرة الطعن التي قدمتها مودة الأدهم

كانت فتاة التيك توك مودة الأدهم قد تقدمت بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضدها، وكانت اسبابها أن الحكم قد صدر باطلاً ومخالفًا للقانون، ومشوبًا بعيوب الخطأ في القانون، والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.

وجاءت في مذكرة الطعن أسباب منها: «الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالاستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعًا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعه بتعسف بما يُبطل الحكم».

مودة الادهم

ومن أسباب تقديم النقض التي جاءت في المذكرة « تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانو محل التحريات والشهادة بما يُفيد بطلان شهادة شهود الإثبات»، كما شملت المذكرة دفوعًا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه».