عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد رفض الاستشكال.. هذه التُهم ألقت بمودة الأدهم ٦ سنوات في السجن

فتاة التيك توك مودة
فتاة التيك توك مودة الأدهم

أملًا في تخفيف العقوبة عنها، كانت فتاة التيك توك، مودة الأدهم قد تقدمت بالتماس على حكم معاقبتها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنية، بعد أن تم تخفيف العقوبة على صديقتها حنين حسام في ذات القضية، ومعاقبتها بالسجن 3 سنوات فقط.

ورفضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، أمس الأحد، استشكال فتاة التيك توك مودة الأدهم، على الحكم الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، في التُهم الموجه ضدها.

أنا زي بنتك.. رفض استشكال فتاة التيك توك مودة الأدهم على سجنها..تفاصيل

مودة الأدهم تتقدم بالتماس على حبسها 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه

التُهم الموجه ضد مودة الأدهم 

وجهت النيابة العامة ضد فتاة التيك توك مودة الادهم، تُهم مختلفة هي: 

  • الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع
  • الاشتراك مع أشخاص أخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر
  • ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر
  • تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدات ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.
  • عضويتها في أحد مجموعات تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات
  • تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة لما تقدمه
  • الهروب من العدالة ومحاولة التخفي
فتاة التيك توك مودة الأدهم

آخر أقوال مودة الأدهم 

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد استمعت لأقوال فتاة التيك توك، مودة الأدهم في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية، فسألها المستشار عن التُهم المنسوبة إليها وجاء ردها « أنا معملتش حاجة لكل ده، ومصر كلها على التطبيقات دي ومبهدلين الدنيا».

مذكرة الطعن التي قدمتها مودة الأدهم 

كانت فتاة التيك توك مودة الأدهم قد تقدمت بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضدها، وكانت اسبابها أن الحكم قد صدر باطلاً ومخالفًا للقانون، ومشوبًا بعيوب الخطأ في القانون، والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.

وجاءت في مذكرة الطعن أسباب منها: «الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالاستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعًا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعه بتعسف بما يُبطل الحكم».

مودة الادهم

ومن أسباب تقديم النقض التي جاءت في المذكرة « تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانو محل التحريات والشهادة بما يُفيد بطلان شهادة شهود الإثبات»، كما شملت المذكرة دفوعًا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه».

حنين حسام مودة الادهم الت هم الموجه ضد مودة الأدهم فتاة التيك توك التيك توك مذكرة الطعن التي قدمتها مودة الأدهم محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

وقف القصف أو الرد..جنرال بولندي: يجب على الناتو توجيه إنذار نهائي لروسيا

موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب وباقي الدول العربية

لا يُسأل جنائيا.. ماذا لو كان قاتل طالبة المنصورة مريضا نفسيا؟.. تفاصيل

حبس صامويل إيتو 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي

الذهب يرتفع 4 جينهات في ختام تعاملات اليوم

والد ضحية حلوان: جوز بنتي طعنها 20 مرة علشان رفضت تصرف على البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ