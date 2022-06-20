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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتخسيس وعلاج النحافة.. ضبط متهم بالترويج لتركيبات دوائية مجهولة عبر السوشيال ميديا

أرشيفية
أرشيفية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بترويج تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة مجهولة المصدر عبر السوشيال ميديا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "أحدهما مالك صيدليات والأخر "مندوب توصيل" بالتدليس على المواطنين وإيهامهما بقدرتهما على تصنيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس وعلاج النحافة ، وإنشاء وإدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك - إنستجرام" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يتم تصويرها وبثها دون ترخيص، بالإضافة للإتجار فى أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون .

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بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني و الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إعداد عدة اكمنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة أمكن ضبط مندوب التوصيل ، وبحوزته 105 عبوة بها تركيبات أدوية لعلاج نحافة الأطفال – مبلغ مالي من متحصلات البيع – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه يحوى آثار ودلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الصيدليات وأن دوره يقتصر على كونه مندوب توصيل وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على العملاء وارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم وزارة الداخلية ترويج تركيبات دوائية للتخسيس علاج النحافة مجهولة المصدر السوشيال ميديا

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