لمواجهة الضغوط.. ندوة عن الصحة النفسية بطب سوهاج

نظمت أسرة غيث بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة عن الصحة النفسية استهدفت طلاب الكلية من مختلف الفرق الستة وطلاب الامتياز، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفي الجامعي.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الهدف من الندوة رفع الصحة النفسية لطلاب الكلية ودعمها لمواجهة الضغوط المختلفة التي تصاحب الدراسة بالكلية والناتجة عن صعوبتها وحاجتها لتخصيص معظم الوقت لها، وذلك لمساعدتهم علي استكمال مسيرتهم الحياتية والدراسية بنجاح وتفوق.

وقال الدكتور أسامه رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن الندوة تناولت مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالضغط النفسي الذي تفرضه الطبيعة الخاصة للدراسة بكلية الطب، والحديث عن بوادر الاكتئاب إلي جانب الحديث عن الاجهاد الذهني والبدني والسعي في اقتراح حلول لتلك المشاكل.

وأوضح الدكتور أحمد جابر أستاذ مساعد جراحة التجميل ورائد أسرة غيث، إنه تم تنظيم الندوة بالتعاون مع إدارة رعاية شباب الكلية، وحاضر بها الدكتور محمد عبد الجواد استشاري الطب النفسي، والدكتور أحمد رأفت مدرس مساعد الجراحة العامة بالكلية.

كما تضمنت الندوة، مناقشة مفتوحة مع الطلاب للرد علي استفساراتهم ومعرفه الضغوط النفسية التي يتعرضون إليها.