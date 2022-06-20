عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمواجهة الضغوط.. ندوة عن الصحة النفسية بطب سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت أسرة غيث بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة عن الصحة النفسية استهدفت طلاب الكلية من مختلف الفرق الستة وطلاب الامتياز، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفي الجامعي.

 

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الهدف من الندوة رفع الصحة النفسية لطلاب الكلية ودعمها لمواجهة الضغوط المختلفة التي تصاحب الدراسة بالكلية والناتجة عن صعوبتها وحاجتها لتخصيص معظم الوقت لها، وذلك لمساعدتهم علي استكمال مسيرتهم الحياتية والدراسية بنجاح وتفوق.

 

وقال الدكتور أسامه رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن الندوة تناولت مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالضغط النفسي الذي تفرضه الطبيعة الخاصة للدراسة بكلية الطب، والحديث عن بوادر الاكتئاب إلي جانب الحديث عن الاجهاد الذهني والبدني والسعي في اقتراح حلول لتلك المشاكل.

طارق الفقي من البرلمان: زيادة حافز النبطشية لممرضات مستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح الدكتور أحمد جابر أستاذ مساعد جراحة التجميل ورائد أسرة غيث، إنه تم تنظيم الندوة بالتعاون مع إدارة رعاية شباب الكلية، وحاضر بها الدكتور محمد عبد الجواد استشاري الطب النفسي، والدكتور أحمد رأفت مدرس مساعد الجراحة العامة بالكلية.

 

كما تضمنت الندوة، مناقشة مفتوحة مع الطلاب للرد علي استفساراتهم ومعرفه الضغوط النفسية التي يتعرضون إليها.

سوهاج كلية إدارة كلية الطب طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

ترشيحاتنا

تليجرام يتخطى 700 مليون مستخدم نشط شهريا ويشهد نموا هائلا

أوكرانيا تعين سفيرًا جديدًا لها في مصر

أخبار البرلمان.. ضوابط إعادة تعيين موظفي الحكومة بعد المعاش المبكر..عقوبات مشددة تواجه مستريحة القليوبية

إعادة هكيلة الجهاز الإداري للدولة..مدبولي : تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص

بعد نجاحه بدمياط.. مدبولي يُكلف بتعميم تجربة مشروع المدينة الآمنة بالمحافظات

من 4 محافظات.. 4 طلاب وراء تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ