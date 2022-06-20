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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حبس صامويل إيتو 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي

ايتو
ايتو

حكمت محكمة برشلونة بالسجن لمدة 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ على صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بعد اعترافه بتزوير ضريبي بقيمة 3.32 مليون جنيه إسترليني خلال فترته كلاعب في صفوف الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم "الإثنين" إن إيتو اعترف بالتهرب الضريبي خلال الفترة من 2006 حتى 2009، لكنه زعم أنه كان ضحية تلاعب من وكيل أعماله السابق خوسيه ماريا ميساليس.

وقال إيتو، صاحب الـ41 عامًا، في بيان رسمي، إنه سيدفع الأموال لمصلحة الضرائب الإسبانية، لكنه أشار إلى أن وكيله السابق هو من يتحمل المسؤولية، حيث كان يعتبره كأب في تلك الفترة.

وذكر إيتو في بيانه "ميساليس كان بمثابة والدي عندما كنت شابًا، سأدفع المبلغ لكني كنت أفعل دائمًا ما يقوله لي".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النيابة طلبت من المحكمة توقيع عقوبة بالسجن لـ4 أعوام و6 أشهر على إيتو ووكيله، قبل أن تقضي المحكمة بالسجن 22 شهرًا على الأول، مقابل سنة واحدة للثاني.

وبما أن ليس لديهما سجلات جنائية سابقة، فلن يقضي الثنائي فترة العقوبة في السجن وفقًا للقانون الإسباني، لكن النجم الكاميروني الدولي السابق سيدفع مبلغًا إضافيًا قدره 1.56 مليون جنيه إسترليني كغرامات، فيما سيدفع ميساليس 776 ألف جنيه إسترليني.

ولعب إيتو في صفوف برشلونة في الفترة من 2004 حتى 2009.

محكمة برشلونة صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خوسيه ماريا ميساليس النجم الكاميروني الدولي

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