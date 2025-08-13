هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء

ألقى نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ،مساء اليوم، عظة بعنوان: «هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني»، بكنيسة القديسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا المعمدان باب اللوق.

وذلك بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل أنبا رافائيل الأسقف العام بقطاع كنائس وسط القاهرة والآباء كهنة الكنيسة، ضمن برنامج النهضة.

وصلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بوادي حوف، بمشاركة كهنة الكنيسة والشمامسة والخدام والشعب.

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته بعض أواني المذبح، وألقى عظة بعنوان “الوزنات والمسؤولية”.

عقب القداس، تفقد حضانة الكنيسة والتقى بالأطفال في جو من الأبوة والمحبة.