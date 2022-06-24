تطور خطير.. تحديد هوية قاتل الأردنية إيمان أرشيد



تمكن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل الطالبة الاردنية ايمان ارشيد داخل إحدى الجامعات الخاصة من تحديد هوية الجاني والذي خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة بحسب تصريحات الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني .

وبدوره ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن قوات الأمن لم تتمكن من العثور عليه رغم مداهمة منزله وعدة مواقع.

كما تعهد بمواصلة البحث عن المتهم بعد أن تم تحديد هويته ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة.

وناشد الناطق الاعلامي الجميع بضرورة الالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية مؤكدا أنه سيتم نشر كل جديد وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق ولا يؤثر على سيره.

وأكد بأن أي تصريح بخصوص هذه القضية سيتم بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الإعلام كافة.