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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً..إستكمال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة بأسوان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بأسوان

ساعات قليلة ويستكمل ماراثون إمتحانات الثانوية العامة بأداء الطلاب والطالبات لإمتحان مادة اللغة العربية غداً الأحد وذلك ضمن سلسلة الإمتحانات التى إنطلقت فى 20 يونيو الماضى وتستمر حتى 21 يوليو المقبل يتخللها أجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بمختلف محافظات الجمهورية ، ومن بينها محافظة أسوان.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن نهو كافة الإستعدادات لإستقبال نحو 7091 طالباً وطالبة بالثانوية العامة هذا العام لأداء امتحان مادة اللغة العربية موزعين على 25 لجنة بواقع 24 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، وتشمل: "8 لجان بإدارة أسوان ولجنتين بإدارة دراو و4 لجان بإدارة كوم أمبو و3 لجان بإدارة نصر النوبة و8 لجان بإدارة إدفو" ، وبإجمالى 443 لجنة فرعية على مستوى المدن والمراكز والقرى .

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ومن جانبه صرح عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الإمتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة ، فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها، وكذلك تم تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة البالغ عددها 27 استراحة، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.

هذا وفى أجواء من الفرحة ووسط إطلاق الزغاريد من أصحاب المنازل وتتويجاً لملحمة العمل التى شهدتها القرى والمناطق التى تعرضت للسيول وتداعيتها فى نوفمبر الماضى تحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم " قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم 26 منزل بمنطقة الشيخ هارون منها 13 منزل تم بناؤهم كلياً ، و 13 منزل متهالك تم إعادة تأهيلهم جزئياً بواسطة جمعية قبس من نور وذلك بحضور منار أحمد نائب رئيس الجمعية ، وأيضاً الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وخلال فعاليات الإحتفال نقل اللواء أشرف عطية تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسر والأهالى من أصحاب المنازل .

وأكد المحافظ هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة العمل على تعويض كل الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر فى منازلها وممتلكاتها ، موجهاً إلى تركيب وتوفير كافة وسائل التهوية من المراوح داخل المنازل ، وهو الذى توازى مع قيام المحافظ بتسليم شيكات بمبالغ مالية لتوفير الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية دعماً من الجمعية .

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