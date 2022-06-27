المهيري يهنئ سعفان بثورة 30 يونيو: تحول فاصل في تاريخ مصر

بعث هشام فاروق المهيري رئيس النقابه العامه للخدمات الادارية والاجتماعية ببرقية تهنئة إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال هشام فاروق المهيري في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم باسمي وبأسم اعضاء مجلس ادارة النقابه العامه للخدمات الادارية والاجتماعية ولجانها الفرعية على مستوى الجمهورية بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي خرج فيها عمال مصر الأوفياء والشعب المصري العظيم مساندين ومؤازرين جيشه وشرطته ودولته لصبح واحدة من اعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصر الغاليه ليكون ذلك تحولا فاصلا في مستقبل مصر لتحدث نقله تاريخيه تنهي فيها فترة مظلمه عاشت فيها البلاد وتبدأ مرحله جديدة من حريه الرائ والانجازات والمشروعات التي تبهر العالم اجمع وتحقق اماني وطموحات الشعب المصري في الأمن والأمان والسلام والتنمية لعمال مصر والشعب المصري الذين التفوا حول القيادة السياسية محبا ومؤيدا في سبيل التنميه لبناء الجمهورية الجديدة مسجله في ٨ سنوات حمى الله مصر تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.