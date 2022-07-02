ابنة بني سويف تلحق بشقيقها بعد ساعات من وفاته بالسعودية

شهدت قرية الديابية التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف وفاة سيدة تبلغ من العمر 27 عامًا، عقب تعرضها لاغماء مفاجئ فور وصول خبر وفاة شقيقها الأكبر الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

حالة من الحزن الشديد خيمت، الجمعة، على قرية الديابية التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، عقب وصول خبر وفاة ابن القرية "أحمد جابر عبد المقصود البحيري" 32 عامًا، اثناء عمله بالمملكة العربية السعودية، بعد أيام من دخوله أحد المستشفيات متأثرًا بوعكة صحية.

وعقب وصول خبر وفاته لمنزل أسرته سقطت شقيقته "هناء ـ 27 عامًا" مغشيًا عليها من صدمة خبر وفاة شقيقها، وتم نقلها للمستشفى ليخبرهم الاطباء أنه قد لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة حزنًا على وفاة شقيقها، تاركة خلفها طفلين "ندى ويوسف" حيث أنها كانت مُطلقة وتقيم بمنزل والدها.

وبتواصلنا مع أحد أقارب المتوفيين ـ فضل عدم ذكر أسمه ـ قال إن أبنه عمه "أحمد" كان يعمل بإحدى شركات تركيبات الأبراج بالسعودية، ومنذ أيام عاد لمسكنه عقب انتهاء دوام عمله، وشعر بضيق تنفس وأزمة بالصدر، نُقل على أثر للمستشفى، في غيبوبة تامة، ليتوفى اليوم تاركًا خلفه زوجة وطفلان "معاذ وملك" بالإضافة إلى والده وطفلي شقيقته التي توفيت عقب سماعها خبر وفاته حزنًا عليه.

وأشار أحد أقارب المتوفيين، أنه بتواصله مع أفراد العائلة اتفقوا على دفن جثمان ابن العم بالسعودية، بعد موافقة والده وشقيقيه الأكبر منه، لافتًا إلى أن والدته متوفاة وكان يعيش مع زوجته وطفليه ووالده وشقيقته "المُطلقة" وطفليه، قبل أن تتوفى، اليوم، حزنًا على وفاته، وجرى دفنها بمقابر الأسرة بالقرية.