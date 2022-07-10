10 أهداف نظيفة الأبرز.. الترسانة يحقق 4 انتصارات عريضة فى الدورى والكأس

شهد تاريخ نادي الترسانة العديد من اللحظات الفارقة وحقق خلالها فوزا عريضا أمام منافسين كبار فى الدورى المحلي.

ونجح فريق الترسانة فى تحقيق الفوز اربع مرات أمام فرق ذات تاريخ بأهداف غزيرة بلغت إحداها عشرة أهداف دون رد.

صدى البلد يستعرض أكبر فوز لقلعة الشواكيش أمام فرق كبيرة فى المسابقات المحلية.

فاز فريق الترسانة يوم 10 مارس عام 1959 علي طنطا بنتيجة 10-0 ببطولة كاس مصر موسم 1959.

وواجه فريق الترسانة نادي طنطا ببطولة كاس مصر في يوم 6 مارس عام 1959 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وكانت اللائحة وقتها تقتضي بإعادة المباراة في حالة التعادل.

ليتواجه الفريقان مرة أخري يوم 10 مارس عام 1959 وحقق خلالها فريق الترسانة الإنتصار الأكبر في تاريخ المسابقة بعشرة أهداف دون رد.

سجل أهداف الشواكيش محي شرشر (هدفين) وحنفي شعراوي (هدف) وسعدون (هدفين) وسيد داود روس (4 أهداف) واحمد محرم (هدف).

وحقق الترسانة في نفس الموسم المركز الثالث بالدوري خلف الاهلي المتصدر والزمالك الوصيف.

وفي يوم 18 أبريل عام 1958 حقق الترسانة انتصارا كبيرا في تاريخ الدوري المصري حيث فاز علي الإتحاد السكندري بتسعة أهداف مقابل لاشئ في الأسبوع الرابع عشر.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وجاءت الأهداف التسعة كلها فى الشوط الثانى وسجلها ثلاثة لاعبين فقط فى حدث فريد لم يتكرر أن تشهد مباراة واحدة في تاريخ الدوري المصري حيث سجل ثلاثة لاعبين هاتريك وهم حمدى عبد الفتاح، ومحيى شرشر، وأحمد محرم.

وفي يوم 19 مارس 1954 حقق الترسانة انتصارا عريضا في تاريخه بالدوري علي النادي الأوليمبي السكندري بنتيجة 9-1 موسم 1953-1954.

وشهدت المباراة حدثا فريدا في تاريخ الكرة المصرية لم يتكرر حتي اليوم وهو تسجيل شقيقين هاتريك في مباراة واحده ولنفس الفريق حيث سجل لاعبي الترسانة سيد داوود وشهرته "روس" ثلاثة أهداف وسجل شقيقه محمود داوود وشهرته "منص" ثلاثة أهداف أيضا.

بينما سجل باقى الأهداف أحمد محرم وعبد النبى ومدافع الأوليمبى فى مرماه، وسجل هدف الأوليمبى الوحيد سعد الشربينى من ضربة جزاء.

وتم طرد حارس الأوليمبي في هذه المباراة واستكمل الفريق الفترة الاكبر من المباراة بلاعب في مركز حراسة المرمى.

وفي هذا الموسم حقق فريق الترسانة المركز الثالث ببطولة الدوري.

وحصل عبدالنبي محمود نجم الترسانة التاريخي علي لقب هداف الدوري برصيد 21 هدفا.

وفى موسم 1963-1964 يوم 7 فبراير 1964 وعلي ملعب المنصورة حقق الترسانة فوزا كبيرا بثمانية أهداف مقابل لاشئ.

سجل مصطفى رياض "هاتريك" ومحمود حسن "هاتريك" والشاذلى "هدفان".