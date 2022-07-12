حدث ليلا.. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الحجاج العائدين.. تفحم 4 أشخاص في حريق هائل داخل شقة بعين شمس.. الحزب الديموقراطي يرفض ترشح بايدن.. تفاصيل عقد فيتوريا مع منتخب مصر

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

اتهامات جديدة لنجل الرئيس الأمريكي بالاتجار في البشر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يواجه تهما بالدعارة بسبب نقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وإخفاء شيكات مصرفية مقدمة لهن على أنها "خدمات طبية".

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الحجاج العائدين بعد أداء المناسك.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران رقم ms664، القادمة من جدة، وعلى متنها الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء موسم الحج.



مواعيد مباريات اليوم 12-7-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 12 - 7 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مباراة الاهلي ضد فيوتشر في الدورى المصري وكذلك لقاء الزمالك ضد المقاولون العرب .

تفحم 4 أشخاص في حريق هائل داخل شقة بعين شمس.. تفاصيل

اندلعت النيران داخل أحد عقارات شارع أبو الفتوح عبد الله بمنطقة عين شمس، واستمر الحريق لأكثر من ثلاث ساعات والذي أدى إلى مصرع أربعة أشخاص إثر الواقعة.



سوليفان: إيران تجهز مئات الطائرات دون طيار لدعم روسيا في الحرب الأوكرانية

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان، للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات دون طيار؛ لمساعدة موسكو في هجومها المستمر على أوكرانيا.



بعد اغتيال شينزو آبي.. الحكومة اليابانية تراجع القوانين الخاصة بصناعة الأسلحة اليدوية

أعلن كبير أمين مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن مراجعة الحكومة اليابانية، للوائح الخاصة بالأسلحة المصنوعة يدويا؛ في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.



مفاجأة.. ولاية نيويورك الأمريكية تنشر تعليمات عن كيفية التعامل مع ضربة نووية

نشرت دائرة الطوارئ في نيويورك الأمريكية، تعليمات، بشأن تصرف المواطنين؛ حال تعرض المدينة لضربة نووية، وسط تقارير عن تهديدات نووية روسية.



180 ألف دولار شهريا..تفاصيل التعاقد مع روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تولي البرتغالي روي فيتوريا الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وقيادة المنتخب الوطني خلفًا لـ إيهاب جلال.



البيت الأبيض يعلق على رفض الحزب الديمقراطي لترشح بايدن في انتخابات 2024

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، أن استطلاع الرأي الذي أصدرته نيويورك تايمز حول عدم رغبة أعضاء الحزب الديمقراطي في ترشح بايدن لانتخابات الرئاسية 2024، بأنه ليس بالشئ الذي يركز عليه.

أشاد به جوارديولا .. تكتيك فيتوريا المتوقع تطبيقه مع منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تولي البرتغالي روي فيتوريا الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وقيادة المنتخب الوطني خلفًا لـ إيهاب جلال.