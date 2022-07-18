الكشف وتوفير العلاج لـ 1200 مواطن في 7 تخصصات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استئناف وانتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ،وتنفذها مديرية الصحة،والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير،الذي أعده وكيل وزارة الصحة د.محمد يوسف عبد الخالق، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" السبت والأحد الماضيين"بقرية كوم الرمل بسمسطا،مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة،الأطفال ،الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ، أسنان) وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1202 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،40 حالة معمل دم،26حالة معمل طفيليات، 2حالة أشعة واستصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة دولة ،موجات فوق صوتية 50 حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية حضرها100مواطنا،عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل ، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ،أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة د. محمد يوسف إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.